Московский «Спартак» проведет зимние сборы в Дубае

Отпуск столичной команды завершится 12 января. Футболисты «Спартака» пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. Далее «красно-белые» отправятся в Дубай, где проведут три сбора: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля. Соперники «Спартака» по товарищеским матчам определятся позднее.