Московский «Спартак» проведет зимние сборы в Дубае

ФК «Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в Дубае (ОАЭ), сообщается на сайте футбольного клуба.

Отпуск столичной команды завершится 12 января. Футболисты «Спартака» пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. Далее «красно-белые» отправятся в Дубай, где проведут три сбора: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля. Соперники «Спартака» по товарищеским матчам определятся позднее.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 29 очками занимает шестую строчку. Следующий матч команды пройдет 1 марта в гостях против «Сочи».