Смородская: Поставь Карпина сейчас в «Спартак», он будет бороться за чемпионство

Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.71
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.20
П2
4.68
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.29
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.69
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.32
X
3.75
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.27
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.26
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.11
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.51
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.37
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.61
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.25
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.32
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.21
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.47
X
4.64
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.88
П2
7.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.66
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.66
П2
4.07
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.48
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.00
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
2.02
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.33
П2
6.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.84
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
19.00
X
7.18
П2
1.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.57
П2
2.89

Смородская: Поставь Карпина сейчас в «Спартак», он будет бороться за чемпионство

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах Валерия Карпина выиграть чемпионство РПЛ, если бы он был главным тренером «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

— По сути у Карпина еще не было ни одной реальной возможности побороться за золото РПЛ. «Ростов» — клуб не того уровня и бюджета. У «Динамо» травмировались лидеры, а те игроки, которые были доступны, не способны решать большие задачи.

Поставь Карпина сейчас в «Спартак», он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Ролан Гусев
Голы
Спартак
Максим Осипенко
19′
Динамо
Иван Сергеев
61′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
84′
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
74′
35
Кристофер Мартинс
10
Маркиньос
56′
60′
47
Роман Зобнин
Динамо
99
Андрей Лунев
2
Николас Маричаль
90+7′
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
55′
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
10
Бителло
33
Иван Сергеев
91
Ярослав Гладышев
57′
14
Эль Мехди Маухуб
55
Максим Осипенко
46′
4
Хуан Хосе Касерес
66′
70
Константин Тюкавин
75′
21
Антон Миранчук
Статистика
Спартак
Динамо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
4
Угловые
5
2
Фолы
20
19
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
