Смородская: Поставь Карпина сейчас в «Спартак», он будет бороться за чемпионство

— По сути у Карпина еще не было ни одной реальной возможности побороться за золото РПЛ. «Ростов» — клуб не того уровня и бюджета. У «Динамо» травмировались лидеры, а те игроки, которые были доступны, не способны решать большие задачи.
Поставь Карпина сейчас в «Спартак», он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Ролан Гусев
Голы
Спартак
Максим Осипенко
19′
Динамо
Иван Сергеев
61′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
84′
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
74′
35
Кристофер Мартинс
10
Маркиньос
56′
60′
47
Роман Зобнин
Динамо
99
Андрей Лунев
2
Николас Маричаль
90+7′
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
55′
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
10
Бителло
33
Иван Сергеев
91
Ярослав Гладышев
57′
14
Эль Мехди Маухуб
55
Максим Осипенко
46′
4
Хуан Хосе Касерес
66′
70
Константин Тюкавин
75′
21
Антон Миранчук
Статистика
Спартак
Динамо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
4
Угловые
5
2
Фолы
20
19
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
