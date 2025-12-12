«Меня раздражали новости о Саудовской Аравии». Первое большое интервью Жерсона в России

Роналдиньо творил магию везде
— Жерсон, пять месяцев назад ты официально стал игроком «Зенита». Что можешь сказать о периоде, проведенном в России?
— Когда оказался здесь, какое-то время, конечно, ушло на адаптацию. Я все-таки приехал из страны, где почти всегда тепло, в место с совершенно другим климатом — к этому нужно было привыкнуть. Очень помогли бразильские футболисты, а также российские. Все приняли меня очень хорошо. Клуб встретил с распростертыми объятиями, а такой прием всегда ускоряет адаптацию и помогает быстрее влиться в коллектив.
Сейчас чувствую себя отлично: живу в красивом городе, играю в большом европейском клубе с серьезными амбициями, вокруг добрые, хорошие люди. Считаю, что адаптация на сто процентов завершена. Закончилась первая часть сезона, впереди пауза, и я уверен, дальше динамика будет только лучше. У нас классный коллектив. Мне помогает то, что знаю несколько языков на среднем уровне. Благодаря этому могу общаться с ребятами, которые не говорят по-португальски, — это здорово упрощает коммуникацию.
— «Фламенго» — клуб, который занимает большое место в твоем сердце. Можно ли в чем-то сравнить его с «Зенитом»?
— Вообще не люблю ничего и никого сравнивать. У каждого человека свои особенности, образ жизни, и то же самое касается футбола. Для меня и люди, и клубы — это отдельные, уникальные истории. Я фламенгист до мозга костей. С самого детства, как только начал хоть что-то понимать в футболе, полюбил «Фламенго», болел за него всем сердцем, мечтал однажды выйти на поле в его футболке — и смог осуществить эту мечту. Сейчас я реализую другую — защищаю цвета «Зенита».
— А что можешь сказать о давлении? «Фламенго» и «Зенит» — большие клубы в своих странах. Болельщики всегда требуют от них самого высокого результата.
— Давление болельщиков во «Фламенго» и в «Зените» — это совершенно разные вещи. Здесь мы тоже выходим на поле при заполненных трибунах, особенно дома, и это очень круто. Но то, как люди живут футболом в Бразилии, ни с чем не сравнить. Это можно по-настоящему понять только тогда, когда сам там играешь и проводишь много времени. Как подробно я ни объяснял бы, почувствовать на сто процентов все равно не получится — нужно самому оказаться на стадионе. Очень надеюсь, что у тебя когда-нибудь будет возможность попасть на матч «Фламенго» на «Маракане» и оказаться среди фанатов — это чувство невозможно передать словами, такой момент нужно прожить.
— И все же ты являешься воспитанником «Флуминенсе». И даже выступал вместе с Роналдиньо. Расскажи, каково это.
— В детстве первым клубом, в который я попал и начал играть, был именно «Фламенго». Провел там год, но, к сожалению, пришлось уйти, потому что не хватало денег на поездки на тренировки и все, что с этим связано. Потом в моей жизни появился «Флуминенсе», который дал мне шанс расти, развиваться и прогрессировать. Всегда буду очень благодарен этому клубу. Именно там у меня появилась привилегия тренироваться и играть вместе с Роналдиньо. Он волшебник, абсолютный футбольный маг. Люди старше меня дольше наслаждались его игрой, а мне посчастливилось оказаться рядом, учиться у него. Это была моя мечта, и рад, что она сбылась. Помню, перед каждым матчем Рональдиньо говорил нам в раздевалке: «Давайте будем счастливыми и играть так, чтобы футбол приносил нам счастье». Этот лозунг до сих пор несу в себе: «Я должен быть счастливым на поле, только тогда все имеет смысл».
— Есть ли у тебя какая-то история, связанная с Роналдиньо?
— Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке. Знал, как Роналдиньо любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист — мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной.
— Он правда творил магию?
— О да! Роналдиньо творил магию везде — и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно — это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа.
— Ты также играл в Италии и Франции. Как оцениваешь свои выступления в этих странах? Что тебе дали годы, проведенные за пределами Бразилии?
— В Италию приехал совсем юным, в 18-летнем возрасте. Был долгий и непростой период адаптации. Пробыл там около трех лет и ни о чем не жалею: это было важно для моего взросления, становления как человека и игрока. Потом около полутора лет провел во Франции, и этот этап, наверное, стал самым результативным. В «Марселе» получился отличный период: забил 13 мячей, отдал 10 голевых передач. В Италии выступал за «Рому» и «Фиорентину», и, повторю, это был нужный опыт. Во Франции мне очень многое дала работа с тренером Хорхе Сампаоли — для моей карьеры тот этап оказался невероятно важным.
— Помогает ли тот первый европейский опыт сейчас при адаптации в России?
— Думаю, да. В человеческом плане он сильно способствовал моему взрослению: почти пять лет пробыл вдали от родной страны. Моя дочь большую часть жизни провела в Европе, а не в Бразилии. И сейчас я понимаю: если бы прилетел в Россию напрямую с родины 18-летним мальчишкой, пришлось бы гораздо сложнее. А так у меня за спиной уже пять лет в Европе, осознанный возраст.
Переход
— Многие бразильцы, которые приезжают в «Зенит», говорят, что это самый известный российский клуб в Бразилии. Это правда?
— Могу со всей серьезностью подтвердить: «Зенит» — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе. Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета. Малком и Клаудиньо — мои большие друзья. Благодаря этому «Зенит» всегда на слуху, в поле зрения СМИ. В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты.
— Что Малком и Клаудиньо рассказывали о «Зените»?
— То, что они мне рассказали, во многом и привело меня сюда, ха-ха. Ребята наговорили много хорошего о «Зените», Петербурге, российском футболе. Сказали, чтобы я даже не раздумывал, что мне все понравится, будет комфортно в клубе и приятно жить в этом городе, что у «Зенита» прекрасная инфраструктура и есть все необходимое. Для меня было очень важно услышать такие отзывы именно от друзей.
— Правда ли, что перед трансфером в «Зенит» ты созванивался с Луисом Энрике и именно он сыграл одну из решающих ролей в переходе?
— С Луисом Энрике тоже общался, с ним мы знакомы по сборной. Он был одним из тех, к кому я обратился, но не могу сказать, что именно тот разговор стал ключевым. Каждый отзывался о «Зените» и Петербурге очень тепло, говорил много хорошего. Из нынешнего состава спрашивал еще Нино — он тоже сказал массу приятных вещей. Каждое мнение добавляло мотивации и желания приехать сюда.
— А про русскую зиму они рассказывали?
— Еще до переезда у меня имелось представление о холоде. Я обожаю смотреть фильмы и сериалы с погонями, полицией, мафией, где много экшена. И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России — обычно в огромном пуховике и теплой шапке. Уже поэтому понятно, какие низкие здесь бывают температуры. Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали.
— У нас в России почти год назад появились новости о конкретном интересе «Зенита» к тебе. В феврале писали о предложениях, но «Фламенго» все отклонил. Что ты чувствовал в тот момент, следил ли за переговорами?
— У меня есть помощники, представители, которые ведут все дела. Моя задача — играть в футбол и приносить пользу команде. До меня очередь доходит уже на финальном этапе, когда нужно только принять решение и поставить подпись. Я слышал, что был интерес, что «Фламенго» отклонил предложение, — и просто продолжал играть.
— В апреле «Фламенго» объявил о продлении контракта с тобой до 2030 года. Подписывая новое соглашение, думал о том, что от «Зенита» может поступить еще одно предложение?
— Честно сказать, не ждал, что «Зенит» вернется ко мне после продления договора с «Фламенго». Но мир футбола очень динамичен: все меняется быстро, и какие-то вещи происходят тогда, когда меньше всего этого ждешь. Поэтому моей главной задачей было продолжать делать то, что я умею лучше всего: показывать класс на поле и приносить пользу клубу.
— Когда летом уезжал на клубный чемпионат мира, предварительный контракт с «Зенитом» уже был подписан?
— Переговоры шли, находились в продвинутой стадии. Но, улетая туда, я полностью сфокусировался на турнире и на «Фламенго». Был капитаном команды и не позволял себе отвлекаться. В голове вертелась только одна мысль: зарядить партнеров, показать лучший футбол и подарить радость болельщикам. Мы действительно провели хороший турнир, добрались до четвертьфинала, играли здорово. Уже после КЧМ произошел переход, я подписал контракт и переехал в Россию. (В этот момент Жерсону настойчиво звонит Вендел — Прим. «СЭ») Счастлив, как все сложилось. «Фламенго» навсегда в моем сердце. Я болельщик этого клуба, у него сейчас все хорошо — титулы, Кубок Либертадорес. Мои друзья и бывшие партнеры остались там, а я счастлив здесь.
— Следил за финалом Кубка Либертадорес?
— Конечно! Мы смотрели матч на базе вместе с ребятами — Нино, Барриосом, Педро, Мантуаном, Венделом. При этом не все болели за «Фламенго» — симпатии разделились, ха-ха.
— Хочу окончательно прояснить один момент. Ходили слухи, что твое участие в КЧМ было одним из условий для перехода в «Зенит», — это не так?
— Я очень уважаю все профессии, в том числе журналистов. Но порой в прессе появляются такие новости… Никем не проверенная информация, которая не соответствует действительности. Больше мне нечего добавить.
— Перед вылетом в США на клубный чемпионат мира фанаты «Фламенго» оскорбляли тебя, называли «наемником», «предателем» и «иудой», а также печатали фальшивые банкноты. С какими эмоциями за всем этим наблюдал? Судя по видео в соцсетях, выглядело очень жестко.
— Знаешь, как я это называю? Любовью. Это тоже форма выражения любви болельщиков. Считаю, что у них есть полное право протестовать. Да, в некоторых моментах они перешли грань: называли меня продажным, печатали те самые фальшивые купюры. Немного перегнули палку. Но нельзя смешивать группу из пяти человек, которые этим занимались, со всей огромной торсидой «Фламенго», с которой у меня прекрасные отношения. Любил, люблю и буду любить этот клуб. Мы вместе достигли больших высот, прожили много славных моментов, и эти воспоминания никто у меня не отнимет.
Больше всего меня расстраивало то, что все это видела и слышала моя дочь, — она точно такого не заслуживала. Вот что выводило меня из себя. Но если бы не этот момент, лично у меня оказалось бы почти ноль реакции. Зная, откуда я пришел, через что прошел, как иногда у моей семьи не было денег и даже еды, и все равно меня это не остановило… Поверьте, такие вещи не могли бы меня всерьез потревожить. Повторю: у тех болельщиков есть право выражать свое мнение, и на мои чувства к «Фламенго» это никак не повлияло.
— Состоялся ли у тебя разговор с этими фанатами после перехода в «Зенит»? Не помирились?
— Каких-то личных контактов с теми болельщиками, которые меня оскорбляли, не было. При этом у меня полно друзей среди фанатов «Фламенго», и в целом никаких проблем с ними нет. Я просто стараюсь делать свою работу — играть хорошо и приносить людям радость.
Первые месяцы в Петербурге
— Чего мы только не читали в первые месяцы после трансфера: «Жерсон тоскует по родине», «Жерсон хочет в Саудовскую Аравию», «У Жерсона проблемы с лишним весом». До тебя это все наверняка доносилось — как реагировал?
— Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен с тобой. Поверь: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую.
Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Это не мой стиль, так никогда не поступал и не собираюсь. Поэтому такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени. Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь — остается стараться не обращать внимания и делать свое дело.
— В интервью клубному каналу ты объяснял свою не лучшую форму усталостью. Травма бедра, полученная перед матчем 7-го тура РПЛ с «Пари НН», связана с утомлением?
— Думаю, да. Получил повреждение в довольно простой рабочей ситуации, такое могло произойти с любым. Слава богу, все это позади. Моя задача заключалась в том, чтобы усиленно работать над собой и как можно скорее вернуться на поле. Рад, что все так и вышло.
— Во «Фламенго» ты тяготел к правому полуфлангу, но в «Зените» — другая роль. Требования тренерского штаба здесь тебе понятны?
— Да, во «Фламенго» в последнем сезоне располагался ближе к правому флангу. До этого — и в центре, и под нападающими. В целом в Бразилии часто выполнял разные роли в полузащите, поэтому получил прозвище Джокер. В «Зените» меня используют там, где мне удобнее всего. Там, где, по мнению главного тренера, могу принести максимум пользы. Стараюсь выполнять задачи на сто процентов и быть полезным в каждом матче.
— Вендел был близок к уходу из «Зенита», но остался, подписал новый контракт и теперь вы большие друзья. Твое мнение: Вендел и Жерсон могут играть вместе и не мешать друг другу?
— Всегда! (Жерсон громко повторил несколько раз — Прим. «СЭ») Конечно, да!
— У тебя 15 матчей во всех турнирах и два гола. Какую оценку сам себе поставишь, учитывая усталость, восстановление от повреждения и адаптацию?
— После травмы постепенно набираю обороты, прекрасно понимаю, что есть куда расти и прибавлять. Не люблю сам себя оценивать. Могу только пообещать, что буду продолжать разгоняться, улучшать форму. А когда выйду на свой лучший уровень, ты уже сам поставишь мне оценку и скажешь, удалось достичь максимума или нет.
— Что больше всего удивило в РПЛ?
— Все классно! Лига очень конкурентная, футбол контактный и физически мощный, много борьбы и сильных игроков. За то время, что я здесь, все, что вижу, приносит положительные эмоции.
— А как насчет судейства?
— Про арбитров не люблю говорить. В принципе не обсуждаю работу других людей. Не хочу привлекать лишнее внимание к себе, чтобы судьи потом более пристально следили за каждым моим шагом на поле. Я главный критик самого себя. Никто не разбирает меня пристальнее, чем я сам. Считаю, что нужно уважать любую профессию и любой труд. Если кто-то делает свою работу плохо — это уже его личное дело. Обсуждать нет смысла — да и нет желания.
— Уже ощутил принципиальность встреч со «Спартаком» и ЦСКА? Кого назовешь главным соперником «Зенита» в этом сезоне?
— Я еще не так много времени провел в «Зените», не играл, например, в Краснодаре. Но со стороны вижу атмосферу, понимаю, какие противостояния считаются особенными. Чувствую этот нерв. Лично для меня абсолютно все команды — соперники «Зенита». В итоге первое место будет только у одного клуба, а все остальные — те, кто может помешать нам стать чемпионами. Поэтому с одинаковым уважением отношусь ко всем, кто выходит против «Зенита», и максимально серьезно воспринимаю каждый матч.
— После переезда в Россию тебя еще ни разу не вызывали в сборную Бразилии. Мечта поехать на ЧМ еще жива?
— Жива! Прилагаю максимум усилий, чтобы попасть на чемпионат мира, и надеюсь, что с божьей помощью получится.
Русский язык очень сложный, но я стараюсь
— Три вещи, которые ты знал о России, помимо того, что здесь бывает холодно?
— Во-первых, это большая страна с огромными расстояниями между городами. Во-вторых, искал фотографии города и понял, что Петербург невероятно красив. В-третьих, родина блюда бефстроганов — именно Россия.
— Знал ли кого-нибудь из российских футболистов до переезда? Может быть, легенд?
— Если честно, нет. Мне всего 28 лет! Я еще не такой старый, ха-ха.
— Есть ли настоящая бразильская кухня в России? Какую еду предпочитаешь?
— Во всех странах, где играл, всегда употреблял в пищу только бразильскую еду — так и здесь. Что-то привез с собой, например фасоль. Рис покупаю в России. У меня есть человек, который помогает на кухне, готовит бразильские блюда. Поэтому у меня нет никаких проблем с тем, чтобы найти продукты и есть то, что люблю и к чему привык.
— Вендел проводит очень много времени с тобой. Ваши совместные фото в соцсетях иногда удивляют. Можешь объяснить, во что вы все время рубитесь? Что это за карточная игра?
— Она называется «Труко», наше любимое занятие. Играем командами по три человека до 12 очков. Партия длится в среднем 15−20 минут, иногда дольше. Чтобы определить победителя, нужно выиграть две партии из трех. Это не чемпионат.
— На что играете? На деньги или наказание?
— Нет, не на деньги. В Бразилии мы называем это «игрой на эго», на престиж. Команда-победитель в конце делает фото, а проигравшие обязаны его репостнуть в соцсетях — такое шуточное наказание, как бы унизительное. Можем проводить так часы, это весело и достаточно просто. Обычно я в команде с двумя друзьями Вендела, а он — с Мантуаном и еще одним товарищем. (В это время Жерсону по видеосвязи вновь звонит Вендел — Прим. «СЭ»).
— В одном из интервью ты рассказывал, что из россиян чаще всего общаешься с Мостовым и Соболевым. Почему именно с ними наладился контакт?
— Не знаю, так получилось. На самом деле, стараюсь хорошо ладить со всеми — с Мостовым, Соболевым, Алипом и другими ребятами. Болтаем на смеси английского, испанского, португальского и немного русского — этого более чем хватает, чтобы общаться, шутить и поднимать друг другу настроение.
— Нино недавно дал интервью полностью на русском. Ты на презентации говорил, что попытаешься выучить язык и обратишься за помощью к нему. Как успехи?
— Русский язык, конечно, очень сложный, но я стараюсь. Уже знаю отдельные слова: «привет», «хорошо», «пожалуйста», «спасибо», «доброе утро». (Жерсон произносит их на русском — Прим. «СЭ») И, конечно же, уже успел выучить достаточное количество матерных выражений. Но этим точно не стоит гордиться, и их я тебе говорить не буду, ха-ха.
— Судя по соцсетям твоего отца Маркао, он безмерно счастлив в России. Как дела у твоей семьи, всем ли довольны?
— Слушай, мой папа ни в Италии, ни во Франции не проводил со мной больше десяти дней подряд. А здесь уже пять месяцев, ха-ха! Ему все очень нравится, получает огромное удовольствие от жизни в Петербурге и счастлив. Дочка учится в международной школе, на английском языке, и тоже очень довольна. Моей семье в Петербурге комфортно.
— Финальный вопрос: какие цели на вторую часть сезона?
— Очень простые: помогать команде голами и передачами, сделать все возможное, чтобы «Зенит» стал чемпионом. И, конечно, очень хочу попасть на чемпионат мира в составе сборной Бразилии.
Автор: Роман Кольцов
