«Четырехугольник Галактионова», питерцы без нападающего и другие тактические тренды осени

Первая часть сезона РПЛ завершилась. За 18 туров в каждой команде были ключевые тактические изменения, которые повлияли на результат. Разбираем решения тренеров лидирующей четверки.
«Краснодар». Стандарты как один из главных ресурсов
Игра «Краснодара» была близка к идеалу в первой части сезона. Агкацев выручал, когда это было нужно, центральные защитники почти не ошибались, Дуглас Аугусто стал лучшим летним трансфером РПЛ, Сперцян эффективно двигал мяч между линиями и раздавал ассисты, а Кордоба просто не замечал висящих на нем соперников.
Но если выделять один аспект, который больше всего удивил, — это стандарты.
В прошлом сезоне уже было понятно, что именно «Краснодар» будет переносить свежие идеи европейских тренеров по стандартам на реалии РПЛ.
После гола со штрафного в ворота «Рубина» в 27-м туре минувшего сезона Рашид Рахимов сказал, что «Краснодар» подсмотрел розыгрыш их команды, а Мусаев ответил: «Давайте будем честными, этот стандарт первыми все увидели у “Арсенала”. Если вы смотрели последний матч против “ПСЖ”, то они забили гол с такого стандарта, который отменили из-за маленького офсайда. Не мы и не они (“Рубин”) его придумали».
Перед подачей несколько игроков выстраиваются за линией офсайда, чтобы блокировать соперников, а после этого следует открывание из-за спин. Это основной принцип, которому сложно противостоять.
Сейчас принципы работают идеально: в этом сезоне «Краснодар» — первый по проценту угловых, завершившихся ударами (36%), третий по проценту штрафных с ударами (30%), первый по количеству голов со стандартов (17). Разницу делают не только отточенные маневры вбегающих игроков и узнаваемые блоки, но и роскошное исполнение. Эдуард Сперцян, лучший игрок по передачам под удар в этом сезоне, стабильно подает в нужные точки. Так, что даже не самый высокий защитник Диего Коста (184 сантиметра), регулярно создает опасность на угловых и штрафных.
В этом сезоне «Краснодар» не сметал только прямых конкурентов (шесть очков в шести матчах с командами из топ-5). Но в остальном аналогии с «Арсеналом» Микеля Артеты вполне уместны.
В том числе благодаря стандартам.
«Зенит». Революция «без девятки»
После победы в 10-м туре над «Оренбургом» (5:2) в конце сентября у Сергея Семака в очередной раз спросили про иерархию центрфорвардов в команде и игровое время Лусиано Гонду. По ответу было понятно, что тренер держит в голове все результативные действия своих нападающих и распределяет время в зависимости от числа голов. В это время дискуссия на тему «кто должен быть основным форвардом “Зенита” добралась до пика, а Семак буквально в следующем матче выдал неожиданный ответ.
Встречу с «Акроном» (1:1) команда заканчивала с Луисом Энрике на острие. Полчаса в конце игры, по которым стало понятно, что это сочетание мы еще увидим.
Так и вышло — начиная с 12-го тура Соболев, Лусиано и Кассьерра набрали на троих всего 357 минут в РПЛ (218, 78 и 61 соответственно). Да, Кассьерра пропустил четыре матча из-за травмы, но даже с учетом этого цифры поражают.
Ход Семака сработал — Луис Энрике неожиданно раскрылся в роли универсального нападающего. Бразилец приходил ярким дриблером, но стал сочетать в себе вообще все: выигрывал верховые дуэли и цеплялся за мяч, разгонял атаки резкими переводами, поддерживал скоростные прорывы и даже отрабатывал в прессинге.
Ни один из номинальных центрфорвардов не обладает таким широким функционалом. Бразилец заслуженно забрал место в старте и выдал лучший отрезок в «Зените».
Кроме того, решилась проблема совмещения с Глушенковым на поле. Максим любит действовать без привязки к позиции, но стартовать — с правого фланга. Когда там был Луис Энрике, Глушенков оказывался лишним, но после перестроения химия появилась: команда все чаще использовала быстрые отрывы, а позицию справа в атаке при необходимости органично заполнял Мантуан.
Так «Зенит» смог фрагментарно оживить атаку, а главное — уверенно выиграть большие матчи: с «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0).
Да, у обоих соперников были проблемы с составом, а в ноябре-декабре просмотр некоторых встреч «Зенита» можно было выписывать вместо снотворного, но тренерский ход, который позволил команде уйти с отставанием всего в один балл от «Краснодара», точно заслуживает внимания.
«Локомотив». Тот самый четырехугольник Галактионова
«Локомотив» круто ворвался в сезон и лидировал после четырех туров, не допустив ни одной осечки (была даже гостевая победа над «Краснодаром» — 2:1), но затем забуксовал. Пять ничьих подряд отправили на четвертое место, а в последнем матче этой серии против махачкалинцев (1:1) команда осталась без Зелимхана Бакаева, который получил красную карточку.
Дисквалификация вингера натолкнула Михаила Галактионова на мысль о новой схеме. Александр Руденко перешел на правый фланг (позиция Бакаева), а его место фактически не занял никто. Слева остался один крайний защитник, а дополнительным игроком стал Данил Пруцев, образовавший тройку в центре с Дмитрием Бариновым и Артемом Карпукасом.
Поначалу это казалось странным, потому что слева в обороне вышел номинальный центральный защитник Лукас Фассон, и в матче с «Рубином» фланг «Локо» регулярно пустовал при атаке.
После игры Галактионов резко ответил на вопрос о выбранной схеме: «Вы же любите говорить: “Ромб Николича”. Назовите теперь это по-другому: “Четырехугольник Галактионова”, если нравится».
Тогда «четырехугольник Галактионова» сработал далеко не идеально, и все ждали, что после возвращения Бакаева «Локо» откатится к старым настройкам. Но этого не случилось, и в следующих турах команда одержала две важные победы в дерби.
В перестрелке с «Динамо» (5:3) слабый отрезок в середине первого тайма прервало именно решение Галактионова. После второго гола «Динамо» он переместил Руденко на другой фланг. Асимметрия в пользу левого края позволила заработать пенальти (Касерес не успевал именно за Руденко) почти сразу после перестроения.
Против ЦСКА (3:0) сработало другое оружие — подключения Баринова из глубины. Руденко вернулся направо, а Дмитрий из тройки центральных полузащитников был ближе всех к левому флангу. Он и делал регулярные рывки в полуфланге, к которым ЦСКА оказался не готов. Первый гол «Локомотива» родился именно так.
Новая схема «Локо» запутывала соперников. У атакующих игроков появилось больше свободы: Баринов вбегал слева, Руденко мог сдваивать позицию с центральным нападающим, Батраков отваливался на любой край. Разнообразие, которое не описывается четкой расстановкой, — в этом была сила «Локомотива».
Помогли и качества конкретных игроков: Баринов раскрылся в роли «восьмерки», добегающей до чужой штрафной, Батраков находил варианты для обострения из любой точки поля, трудолюбивый Руденко становился порой пятым защитником, что придавало еще большей гибкости, и оставался максимально полезным в атаке на любом из флангов.
После травмы Дмитрия Воробьева Галактионов в нескольких матчах возвращался к схеме 4−4−2 с классическими вингерами ради подстройки под качества Николая Комличенко, но главным впечатлением от игры «Локомотива» в осенней части сезона останется «четырехугольник Галактионова».
ЦСКА. Самый яркий старт и неоднозначный финиш
Приход Фабио Челестини летом вместо Марко Николича не сопровождался громкими трансферами и высокими ожиданиями. Команду покинули Виллиан Роша (4-й по минутам в сезоне-2024/25), Аббосбек Файзуллаев (8-й), Келлвен (10-й), а также Миралем Пьянич, Кристиан Бистрович, Сауль Гуарирапа, Рифат Жемалетдинов и Секу Койта (у каждого 800−1000 минут в РПЛ). На замену пришли молодые латиноамериканцы, некоторые даже без опыта во взрослом футболе. Все эксперты ставили ЦСКА на четвертое-пятое место, а о борьбе за чемпионство даже не заикались.
Но Челестини быстро изменил восприятие. Сделал ставку на быстрые фланги, нашел роль в атаке для Данила Кругового и дал свободу в середине паре Кисляк — Обляков.
Все это было свежо и ярко: мы наслаждались тем, как Кирилл Глебов унижал в скоростных забегах любого защитника, Мойзес подключался вперед и уничтожал силовым дриблингом, Кисляк с Обляковым заполняли чужую штрафную буквально в каждой атаке.
ЦСКА стал настоящим открытием. Европейский подход тренера проявлялся в свободных перемещениях футболистов в атаке. Игроки менялись местами, а соперники оказывались не готовы. Состав быстро стабилизировался, и болельщики могли перед любым матчем угадать девять человек, которые выйдут в старте, но это постепенно переросло в проблемы.
Короткая обойма и неопределенность с нападающим сказались на длинной дистанции. Из новичков идеальным фрагментом пазла игры ЦСКА стал только Матеус Алвес.
Лионель Верде, Даниэль Руис и Ди Лусиано плотно присели на лавку, Жоау Виктор проиграл конкуренцию Матвею Лукину, а Энрике Кармо так и остался третьим выбором на правый фланг. Новички не устраивали главного тренера, он отказывался от ротации даже в самые сложные моменты.
«Мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва», — признавался Челестини в конце октября. При этом в Кубке тренер очень часто задействовал основных футболистов. Например, Кисляк отыграл минимум один тайм в шести матчах из восьми, а Мойзес провел во втором турнире аж 483 минуты из 630 возможных (пропускал один матч из-за травмы).
Второй проблемой стало отсутствие основного нападающего. Челестини приходилось тасовать Алеррандро и Тамерлана Мусаева, но оба не убеждали из-за слабой реализации и плохой сыгранности с полузащитниками.
Эти проблемы вылились в откровенные провалы ЦСКА против топовых соперников после октябрьской паузы. Сначала допустили 25 ударов во встрече с «Локомотивом» (3:0), что стало антирекордом за четыре года, потом за последний час игры нанесли лишь два удара по воротам «Спартака» (1:0), а в последнем матче сезона с «Краснодаром» сил хватило лишь на три удара за первый тайм.
Даже в этих встречах можно было найти позитивные моменты в игре ЦСКА, но отдельные отрезки были проиграны вчистую. Каждый раз это сопровождалось неожиданными тренерскими решениями: против «Локо» Челестини решил использовать Кармо в роли «десятки» (до этого выходил только справа), со «Спартаком» удивил выходом Поповича на 12-й минуте после травмы Кругового, а перед игрой с «Краснодаром» вообще отказался от привычной схемы, перешел на ромб в центре и выбрал вариант без нападающих. Ни одно из этих тактических изменений нельзя было назвать удачным. Разве что Попович принес пользу и стал получать больше времени.
Ставка Челестини сработала! ЦСКА отправил в атаку Поповича, а Мусаев стал идеальным джокером.
Челестини подарил нам самую яркую команду первых месяцев, которая до последнего тура имела шансы уйти на зимний перерыв лидером. Но проблемы с составом и выбор тренера в отдельных матчах — обратная сторона, которая дает повод рассуждать о справедливом расположении на четвертом месте.
Каждая из команд, которые решились на эксперимент, получила свой эффект: кто-то — кратковременный, кто-то — фундаментальный, кто-то — противоречивый. Зима даст паузу и возможность все переосмыслить, но весной мы увидим главное — какие из этих тактических идей окажутся эпизодом, а какие станут стандартом в нашем футболе.
Автор: Михаил Ласкин