«Четырехугольник Галактионова», питерцы без нападающего и другие тактические тренды осени

После победы в 10-м туре над «Оренбургом» (5:2) в конце сентября у Сергея Семака в очередной раз спросили про иерархию центрфорвардов в команде и игровое время Лусиано Гонду. По ответу было понятно, что тренер держит в голове все результативные действия своих нападающих и распределяет время в зависимости от числа голов. В это время дискуссия на тему «кто должен быть основным форвардом “Зенита” добралась до пика, а Семак буквально в следующем матче выдал неожиданный ответ.