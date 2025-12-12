«Четырехугольник Галактионова», питерцы без нападающего и другие тактические тренды осени

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

«Четырехугольник Галактионова», питерцы без нападающего и другие тактические тренды осени

Ключевые решения тренеров топ-4 РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Первая часть сезона РПЛ завершилась. За 18 туров в каждой команде были ключевые тактические изменения, которые повлияли на результат. Разбираем решения тренеров лидирующей четверки.

«Краснодар». Стандарты как один из главных ресурсов

Игра «Краснодара» была близка к идеалу в первой части сезона. Агкацев выручал, когда это было нужно, центральные защитники почти не ошибались, Дуглас Аугусто стал лучшим летним трансфером РПЛ, Сперцян эффективно двигал мяч между линиями и раздавал ассисты, а Кордоба просто не замечал висящих на нем соперников.

Но если выделять один аспект, который больше всего удивил, — это стандарты.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне уже было понятно, что именно «Краснодар» будет переносить свежие идеи европейских тренеров по стандартам на реалии РПЛ.

После гола со штрафного в ворота «Рубина» в 27-м туре минувшего сезона Рашид Рахимов сказал, что «Краснодар» подсмотрел розыгрыш их команды, а Мусаев ответил: «Давайте будем честными, этот стандарт первыми все увидели у “Арсенала”. Если вы смотрели последний матч против “ПСЖ”, то они забили гол с такого стандарта, который отменили из-за маленького офсайда. Не мы и не они (“Рубин”) его придумали».

Перед подачей несколько игроков выстраиваются за линией офсайда, чтобы блокировать соперников, а после этого следует открывание из-за спин. Это основной принцип, которому сложно противостоять.

Сейчас принципы работают идеально: в этом сезоне «Краснодар» — первый по проценту угловых, завершившихся ударами (36%), третий по проценту штрафных с ударами (30%), первый по количеству голов со стандартов (17). Разницу делают не только отточенные маневры вбегающих игроков и узнаваемые блоки, но и роскошное исполнение. Эдуард Сперцян, лучший игрок по передачам под удар в этом сезоне, стабильно подает в нужные точки. Так, что даже не самый высокий защитник Диего Коста (184 сантиметра), регулярно создает опасность на угловых и штрафных.

В этом сезоне «Краснодар» не сметал только прямых конкурентов (шесть очков в шести матчах с командами из топ-5). Но в остальном аналогии с «Арсеналом» Микеля Артеты вполне уместны.

В том числе благодаря стандартам.

«Зенит». Революция «без девятки»

После победы в 10-м туре над «Оренбургом» (5:2) в конце сентября у Сергея Семака в очередной раз спросили про иерархию центрфорвардов в команде и игровое время Лусиано Гонду. По ответу было понятно, что тренер держит в голове все результативные действия своих нападающих и распределяет время в зависимости от числа голов. В это время дискуссия на тему «кто должен быть основным форвардом “Зенита” добралась до пика, а Семак буквально в следующем матче выдал неожиданный ответ.

Встречу с «Акроном» (1:1) команда заканчивала с Луисом Энрике на острие. Полчаса в конце игры, по которым стало понятно, что это сочетание мы еще увидим.

Так и вышло — начиная с 12-го тура Соболев, Лусиано и Кассьерра набрали на троих всего 357 минут в РПЛ (218, 78 и 61 соответственно). Да, Кассьерра пропустил четыре матча из-за травмы, но даже с учетом этого цифры поражают.

Ход Семака сработал — Луис Энрике неожиданно раскрылся в роли универсального нападающего. Бразилец приходил ярким дриблером, но стал сочетать в себе вообще все: выигрывал верховые дуэли и цеплялся за мяч, разгонял атаки резкими переводами, поддерживал скоростные прорывы и даже отрабатывал в прессинге.

Источник: РИА "Новости"

Ни один из номинальных центрфорвардов не обладает таким широким функционалом. Бразилец заслуженно забрал место в старте и выдал лучший отрезок в «Зените».

Кроме того, решилась проблема совмещения с Глушенковым на поле. Максим любит действовать без привязки к позиции, но стартовать — с правого фланга. Когда там был Луис Энрике, Глушенков оказывался лишним, но после перестроения химия появилась: команда все чаще использовала быстрые отрывы, а позицию справа в атаке при необходимости органично заполнял Мантуан.

Так «Зенит» смог фрагментарно оживить атаку, а главное — уверенно выиграть большие матчи: с «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0).

Да, у обоих соперников были проблемы с составом, а в ноябре-декабре просмотр некоторых встреч «Зенита» можно было выписывать вместо снотворного, но тренерский ход, который позволил команде уйти с отставанием всего в один балл от «Краснодара», точно заслуживает внимания.

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив». Тот самый четырехугольник Галактионова

«Локомотив» круто ворвался в сезон и лидировал после четырех туров, не допустив ни одной осечки (была даже гостевая победа над «Краснодаром» — 2:1), но затем забуксовал. Пять ничьих подряд отправили на четвертое место, а в последнем матче этой серии против махачкалинцев (1:1) команда осталась без Зелимхана Бакаева, который получил красную карточку.

Дисквалификация вингера натолкнула Михаила Галактионова на мысль о новой схеме. Александр Руденко перешел на правый фланг (позиция Бакаева), а его место фактически не занял никто. Слева остался один крайний защитник, а дополнительным игроком стал Данил Пруцев, образовавший тройку в центре с Дмитрием Бариновым и Артемом Карпукасом.

Поначалу это казалось странным, потому что слева в обороне вышел номинальный центральный защитник Лукас Фассон, и в матче с «Рубином» фланг «Локо» регулярно пустовал при атаке.

После игры Галактионов резко ответил на вопрос о выбранной схеме: «Вы же любите говорить: “Ромб Николича”. Назовите теперь это по-другому: “Четырехугольник Галактионова”, если нравится».

Тогда «четырехугольник Галактионова» сработал далеко не идеально, и все ждали, что после возвращения Бакаева «Локо» откатится к старым настройкам. Но этого не случилось, и в следующих турах команда одержала две важные победы в дерби.

В перестрелке с «Динамо» (5:3) слабый отрезок в середине первого тайма прервало именно решение Галактионова. После второго гола «Динамо» он переместил Руденко на другой фланг. Асимметрия в пользу левого края позволила заработать пенальти (Касерес не успевал именно за Руденко) почти сразу после перестроения.

Против ЦСКА (3:0) сработало другое оружие — подключения Баринова из глубины. Руденко вернулся направо, а Дмитрий из тройки центральных полузащитников был ближе всех к левому флангу. Он и делал регулярные рывки в полуфланге, к которым ЦСКА оказался не готов. Первый гол «Локомотива» родился именно так.

Новая схема «Локо» запутывала соперников. У атакующих игроков появилось больше свободы: Баринов вбегал слева, Руденко мог сдваивать позицию с центральным нападающим, Батраков отваливался на любой край. Разнообразие, которое не описывается четкой расстановкой, — в этом была сила «Локомотива».

Помогли и качества конкретных игроков: Баринов раскрылся в роли «восьмерки», добегающей до чужой штрафной, Батраков находил варианты для обострения из любой точки поля, трудолюбивый Руденко становился порой пятым защитником, что придавало еще большей гибкости, и оставался максимально полезным в атаке на любом из флангов.

После травмы Дмитрия Воробьева Галактионов в нескольких матчах возвращался к схеме 4−4−2 с классическими вингерами ради подстройки под качества Николая Комличенко, но главным впечатлением от игры «Локомотива» в осенней части сезона останется «четырехугольник Галактионова».

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА. Самый яркий старт и неоднозначный финиш

Приход Фабио Челестини летом вместо Марко Николича не сопровождался громкими трансферами и высокими ожиданиями. Команду покинули Виллиан Роша (4-й по минутам в сезоне-2024/25), Аббосбек Файзуллаев (8-й), Келлвен (10-й), а также Миралем Пьянич, Кристиан Бистрович, Сауль Гуарирапа, Рифат Жемалетдинов и Секу Койта (у каждого 800−1000 минут в РПЛ). На замену пришли молодые латиноамериканцы, некоторые даже без опыта во взрослом футболе. Все эксперты ставили ЦСКА на четвертое-пятое место, а о борьбе за чемпионство даже не заикались.

Но Челестини быстро изменил восприятие. Сделал ставку на быстрые фланги, нашел роль в атаке для Данила Кругового и дал свободу в середине паре Кисляк — Обляков.

Все это было свежо и ярко: мы наслаждались тем, как Кирилл Глебов унижал в скоростных забегах любого защитника, Мойзес подключался вперед и уничтожал силовым дриблингом, Кисляк с Обляковым заполняли чужую штрафную буквально в каждой атаке.

ЦСКА стал настоящим открытием. Европейский подход тренера проявлялся в свободных перемещениях футболистов в атаке. Игроки менялись местами, а соперники оказывались не готовы. Состав быстро стабилизировался, и болельщики могли перед любым матчем угадать девять человек, которые выйдут в старте, но это постепенно переросло в проблемы.

Короткая обойма и неопределенность с нападающим сказались на длинной дистанции. Из новичков идеальным фрагментом пазла игры ЦСКА стал только Матеус Алвес.

Лионель Верде, Даниэль Руис и Ди Лусиано плотно присели на лавку, Жоау Виктор проиграл конкуренцию Матвею Лукину, а Энрике Кармо так и остался третьим выбором на правый фланг. Новички не устраивали главного тренера, он отказывался от ротации даже в самые сложные моменты.

«Мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва», — признавался Челестини в конце октября. При этом в Кубке тренер очень часто задействовал основных футболистов. Например, Кисляк отыграл минимум один тайм в шести матчах из восьми, а Мойзес провел во втором турнире аж 483 минуты из 630 возможных (пропускал один матч из-за травмы).

Источник: Спорт-Экспресс

Второй проблемой стало отсутствие основного нападающего. Челестини приходилось тасовать Алеррандро и Тамерлана Мусаева, но оба не убеждали из-за слабой реализации и плохой сыгранности с полузащитниками.

Эти проблемы вылились в откровенные провалы ЦСКА против топовых соперников после октябрьской паузы. Сначала допустили 25 ударов во встрече с «Локомотивом» (3:0), что стало антирекордом за четыре года, потом за последний час игры нанесли лишь два удара по воротам «Спартака» (1:0), а в последнем матче сезона с «Краснодаром» сил хватило лишь на три удара за первый тайм.

Даже в этих встречах можно было найти позитивные моменты в игре ЦСКА, но отдельные отрезки были проиграны вчистую. Каждый раз это сопровождалось неожиданными тренерскими решениями: против «Локо» Челестини решил использовать Кармо в роли «десятки» (до этого выходил только справа), со «Спартаком» удивил выходом Поповича на 12-й минуте после травмы Кругового, а перед игрой с «Краснодаром» вообще отказался от привычной схемы, перешел на ромб в центре и выбрал вариант без нападающих. Ни одно из этих тактических изменений нельзя было назвать удачным. Разве что Попович принес пользу и стал получать больше времени.

Ставка Челестини сработала! ЦСКА отправил в атаку Поповича, а Мусаев стал идеальным джокером.

Челестини подарил нам самую яркую команду первых месяцев, которая до последнего тура имела шансы уйти на зимний перерыв лидером. Но проблемы с составом и выбор тренера в отдельных матчах — обратная сторона, которая дает повод рассуждать о справедливом расположении на четвертом месте.

Каждая из команд, которые решились на эксперимент, получила свой эффект: кто-то — кратковременный, кто-то — фундаментальный, кто-то — противоречивый. Зима даст паузу и возможность все переосмыслить, но весной мы увидим главное — какие из этих тактических идей окажутся эпизодом, а какие станут стандартом в нашем футболе.

Автор: Михаил Ласкин

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше