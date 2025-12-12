Олег Иванов: «Хочется видеть в “Спартаке” российского тренера — например, Аленичева»

При взгляде на турнирную таблицу после 18 туров кто-то поражается взлету «Балтики», меня же больше удивляет десятое место «Динамо», которое в разгар сезона осталось еще и без главного тренера — Валерия Карпина.
Когда в июне он подписал трехлетний контракт с клубом, многим казалось, что Карпин пришел всерьез и надолго. Но одно дело работать в «Ростове», где нет никакого давления, куча молодежи, можно спокойно экспериментировать. Например, настаивать на коротком розыгрыше мяча от своих ворот.
Другое дело — «Динамо». Здесь осечек не прощают. Ни руководство, ни болельщики. Да и игроки собраны опытные, с именем. Я понимал: они сразу начнут выражать недовольство, если что-то пойдет не так.
Феерично стартануть не удалось. Наоборот, почти в каждом матче кто-то совершал результативную ошибку — в основном при выходе из обороны. Футболисты занервничали, пропала уверенность. Они стали думать уже не о том, что требует тренер, а рассуждали в таком ключе: «Ой, да зачем мне это надо? Сейчас опять все закончится привозом, на меня накинутся фанаты и журналисты…».
Плюс проблемы с атакой. Недавно попалась на глаза статистика, что «Динамо» при Карпине было самой бьющей командой чемпионата, занимало первое место по пробегу. Но что толку, если постоянно создаешь моменты, а реализация хромает? В общем, все это не способствовало набору очков, давило психологически.
В то же время у меня не было ощущения полной безнадеги. Если бы Карпин продолжил работу, «Динамо» после зимних сборов наверняка бы прибавило. Не только за счет внутренних резервов, но и точечного усиления. В первую очередь центра обороны.
Все-таки Осипенко пока явно не в своей тарелке, а Фернандес и Маричаль смотрелись понадежнее, когда играли в связке с опытнейшим Бальбуэной. Тот защитник не самый быстрый, но грамотно выбирал позицию, мог подсказать, где надо располагаться. С тем же Осипенко такого взаимопонимания нет.
«Спартак» тоже разочаровывает. Связываю это с тем, что не в оптимальных кондициях Барко. А от него команда зависит больше, чем от Жедсона или Маркиньоса. Когда аргентинец в порядке, ведет игру — тогда и у «Спартака» все получается.
К сожалению, нынешний Барко и прошлогодний — небо и земля. Почему? Во-первых, соперники уже детально к нему готовятся, плотнее опекают — и на поле, конечно, стало сложнее. Во-вторых, вспыхнули разговоры, что игрок близок к возвращению в Южную Америку, на него претендуют несколько клубов… Это отвлекает.
Не понял я и отставки Деяна Станковича. Точнее, момента, в который это произошло. Когда команда буксовала, все терпели. Как только зашевелилась, начала набирать очки, серба убрали. Ну и где логика? Или он сам захотел уйти, устав от жуткого давления?
Пока на эти вопросы никто не ответил. Как и на главный — кто же теперь будет тренировать красно-белых? Очередной иностранец? Или российский специалист? Мне бы хотелось, чтобы шанс получил кто-то из прославленных спартаковцев. К примеру, Дмитрий Аленичев.
Да, его первый заход в клуб в качестве тренера оказался не слишком удачным. Но не будем забывать про вклад в чемпионство 2017-го. Две трети футболистов того состава привел именно Дмитрий Анатольевич. А потом неожиданное поражение от киприотов — и увольнение…
Времени с тех пор прошло достаточно, Аленичев помудрел, проанализировал свои ошибки. Думаю, он справится. Наладит игру и вернет команде фирменный комбинационный стиль.
В любом случае «Спартаку» нужен тренер, который умеет вытаскивать из футболистов эмоции. Однако не такой импульсивный, как Станкович. Его-то частенько заносило. Хотя в каких-то эпизодах, судя по всему, он осознанно брал негатив на себя, чтобы отвести удар от команды.
Главная сенсация сезона со знаком плюс — «Балтика». Тут сразу все сошлось: вера игроков в идею тренера — Андрея Талалаева, которого слушаются беспрекословно, хорошая функциональная подготовка и удачный старт, придавший уверенность каждому — от вратаря Бориско до форварда Хиля.
За 18 туров «Балтика» пропустила лишь семь мячей (лучший показатель в лиге!) и провела 12 сухих матчей. При этом — никаких «автобусов»! Команда играет в высокоинтенсивный вертикальный футбол. В обороне отрабатывают все без исключения, за счет прессинга и жестких единоборств стараются максимально отодвинуть игру от собственных ворот. Еще Талалаев требует быть первым на подборах, успевать страховать партнеров, быстро вводить мяч из аута.
Такой энергозатратный футбол отнимает очень много сил. Некоторые больше 60 минут на поле не выдерживают. Но выходят свежие ребята — и «Балтика» продолжает упрямо гнуть свою линию, качество игры не проседает.
Особенно отмечу Беликова. Мне всегда импонировали такие долговязые и нестандартно мыслящие футболисты. Талалаев высмотрел его летом во время контрольного матча «Балтики» с «Тверью». Изначально парень играл центрального защитника, а здесь его используют в опорной зоне. И как раскрылся!
А Бевеев за полгода в Калининграде вообще до сборной России дорос. Но тут я бы отметил и Олега Шатова, при котором в «Урале» Мингиян стал системообразующим игроком. Прибавил в атакующих действиях, начал забивать. В этом плане Шатов провел с ним серьезную работу. Ну, а вызов в сборную придал защитнику дополнительный импульс.
Слабые места есть у любой команды. «Балтика», разумеется, не исключение. Но пока все минусы нивелируются колоссальной работоспособностью футболистов и четким выполнением тренерской установки. Не знаю, как калининградцы проведут весенний отрезок, но было бы здорово, если бы они включились в гонку за титул и повторили путь «Лестера». Наша лига от этого только выиграет.
Впрочем, фаворит в битве за золото — «Краснодар». Сейчас по качеству игры он в РПЛ вне конкуренции. Выглядит реально по-чемпионски. Яркий пример — последний матч с ЦСКА.
«Быки» рано пропустили со стандарта, но это совершенно не смутило. Они продолжали играть в свой футбол, наращивали обороты, искали моменты — и забили трижды. К прежним лидерам — Сперцяну, Кордобе, Черникову и Агкацеву добавились Диего Коста, Дуглас Аугусто и Виктор Са.
Если раньше в центре защиты выделялся Тормена, то теперь на ведущие роли вышел другой бразилец — Диего Коста. Он полностью адаптировался в России, смотрится очень уверенно — как в отборе, так и на мяче.
Дуглас Аугусто — тоже великолепное приобретение. Стал связующим звеном между обороной и атакой. Цепкий, резкий, техничный, спокойно контролирует мяч под давлением. Всегда появляется там, где нужно. Может отдать проникающую передачу, мощно приложиться из-за штрафной. Вспомните, какой шикарный гол забил в предыдущем туре «Крыльям».
А о таких исполнителях, как Виктор Са, говорят — теневой лидер. Пока все внимание защитников приковано к Сперцяну и Кордобе, бразильский хавбек успевает с фланга обострить игру. Между прочим, забил уже пять мячей. Да и в целом проводит этот сезон сильнее, чем прошлый, добавил атаке вариативности.
Кроме «Краснодара» отличные шансы на чемпионство сохраняет, конечно же, и «Зенит». Но у него есть проблема — отсутствие забивного нападающего. Кассьерра нестабилен, вдобавок травмы замучили. Соболев не убедил настолько, что осенью вместо него на позиции центрфорварда Сергей Семак предпочитал выпускать Луиса Энрике.
А Лусиано почему-то не пользуется доверием тренерского штаба, хотя в кубковых матчах с «Рубином» выглядел неплохо. Мне вообще нравится этот футболист. Разноплановый. Скорость, техника, игра головой — все при нем. Но в стартовый состав не проходит. То ли на тренировках недорабатывает, то ли другая причина. Семак же себе не враг…
Понятно, что основная трансферная цель «Зенита» в ближайшие полтора месяца — топ-нападающий. Но и надежный центральный защитник не помешал бы. Если к Нино претензий минимум, то об Эраковиче, Дркушиче и Алипе этого не скажешь.
ЦСКА тоже нужен классный форвард. Не просто забивающий 10−12 мячей за сезон, но и способный делать это в важных матчах. Найдут такого — и команда превратится в реального претендента на чемпионство. Все остальное для борьбы за золотые медали у нее есть.
Думаю, и «Локомотив» будет сражаться до последнего. Но сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Продлит он контракт или нет? А если уйдет, то когда? Летом свободным агентом? Либо уже зимой за небольшую компенсацию? Вопросы, вопросы…
Конечно, мы не знаем каких-то нюансов. Но я бы на месте руководителей клуба сделал все, чтобы сохранить такого игрока. Баринов — олицетворение «Локомотива». Свой воспитанник, лидер, капитан. Приносит огромную пользу.
Раньше это был классический разрушитель. А в последние годы Дмитрий раскрылся в роли бокс-ту-бокс. Играет нестандартно, отдает проникающие передачи, забивает. Главное, на поле никогда не отбывает номер. Наоборот, в любом матче бьется так, что искры летят!
Если «Локомотив» действительно хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать.
Ну и напоследок составил символическую сборную первой части чемпионата. За основу взял схему 4−5−1.
