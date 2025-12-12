Агент Сауся сообщил, что «Балтика» не хочет продавать футболиста зимой

«Клубы, которым интересен Саусь зимой, есть. Но этого мало — нужно договориться с “Балтикой”. Если получится, возможно, он перейдёт куда-то. Но насколько я знаю, “Балтика” не планирует отпускать Владислава зимой», — цитирует Талаева «Чемпионат».
22-летний Саусь, продукт системы подмосковного УОР № 5 и петербургского «Зенита», выступает за команду из Калининграда с июля 2024 года. Действующий контракт полузащитника с «Балтикой» рассчитан до конца июня 2029 года.
В сезоне-2025/2026 Саусь провёл 17 матчей в РПЛ (один забитый мяч, две результативные передачи) и две встречи в FONBET Кубке России. Рыночная стоимость хавбека оценена сайтом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.
5 декабря в своём Telegram-канале спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщал, что на полузащитника «Балтики» Сауся нацелены сразу четыре клуба элитного дивизиона чемпионата России: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар».