Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.45
П2
2.37
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.91
П2
3.38
Футбол. Франция
22:45
Анже
:
Нант
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.27
П2
3.65
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.91
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

Агент Сауся сообщил, что «Балтика» не хочет продавать футболиста зимой

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы полузащитника клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» Владислава Сауся, прокомментировал слухи о возможном переходе клиента в зимнее трансферное окно.

Источник: ФК «Балтика»

«Клубы, которым интересен Саусь зимой, есть. Но этого мало — нужно договориться с “Балтикой”. Если получится, возможно, он перейдёт куда-то. Но насколько я знаю, “Балтика” не планирует отпускать Владислава зимой», — цитирует Талаева «Чемпионат».

22-летний Саусь, продукт системы подмосковного УОР № 5 и петербургского «Зенита», выступает за команду из Калининграда с июля 2024 года. Действующий контракт полузащитника с «Балтикой» рассчитан до конца июня 2029 года.

В сезоне-2025/2026 Саусь провёл 17 матчей в РПЛ (один забитый мяч, две результативные передачи) и две встречи в FONBET Кубке России. Рыночная стоимость хавбека оценена сайтом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.

5 декабря в своём Telegram-канале спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов сообщал, что на полузащитника «Балтики» Сауся нацелены сразу четыре клуба элитного дивизиона чемпионата России: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар».