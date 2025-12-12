Вахания может перейти в «Краснодар»

Действующий чемпион страны намерен усилить позицию правого защитника и рассматривает 24-летнего ростовчанина как одного из главных кандидатов. Ранее Иван Карпов сообщал об интересе краснодарского клуба к ряду других профильных футболистов из команд РПЛ.
По информации «СЭ», выкупная стоимость Вахании составляет около 5 миллионов евро.
Вахания является воспитанником «Зенита». После трех сезонов, проведенных в «Ростове» на правах аренды, летом 2023 года футболист подписал с ростовским клубом полноценный контракт. В 2024 году он продлил соглашение до 2028 года.