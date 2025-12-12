СМИ сообщили об интересе «Зенита» к российскому защитнику «Спартака»

По данным источника, между сторонами состоялись неформальные контакты на предмет понимания условий 23-летнего футболиста и текущей стадии продления контракта с московским клубом. Официального предложения на данный момент не поступало.
«Зенит» имеет право заключить предварительное соглашение с Денисовым, начиная с января 2026 года, так как до конца нынешнего трудового договора игрока со «Спартаком» останется менее полугода.
В составе красно-белых Денисов провел 139 матчей, забил 1 гол и 11 результативных передач.