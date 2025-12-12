Ричмонд
Сёмин: у Гусева большие шансы остаться главным тренером «Динамо»

Заслуженный тренер РСФСР по футболу, экс-наставник национальной сборной страны Юрий Сёмин в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о возможном назначении Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

«У Гусева достаточно опыта. Он уже был в такой ситуации. Думаю, у него большие шансы остаться главным тренером. Ролан соответствует уровню “Динамо”», — рассказал мэтр.

48-летний специалист, который находился в тренерском штабе «бело-голубых» с июня 2023 года, стал 17 ноября исполняющим обязанности главного тренера «Динамо». Гусев сменил в кресле рулевого Валерия Карпина, который сосредоточился на работе с «нашими парнями».

После 18 сыгранных туров сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) московская команда набрала 21 балл и занимает десятое место в турнирной таблице.

11 декабря в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» российский спортивный журналист, телекомментатор Константин Генич предположил, что Гусев останется в «Динамо» и будет набираться опыта в качестве главного тренера.

