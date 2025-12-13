СМИ узнали, сколько «Зенит» запрашивает за трансфер Жерсона

Соглашение Жерсона с «Зенитом» рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в «Зенит» и хочет покинуть команду. Впоследствии бразилец заявил, что чувствует себя хорошо в Санкт-Петербурге и намерен полностью отработать свой контракт с «сине-бело-голубыми».