СМИ узнали, сколько «Зенит» запрашивает за трансфер Жерсона

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Петербургский «Зенит» запрашивает 25 млн евро за потенциальный трансфер полузащитника сборной Бразилии по футболу Жерсона, сообщает журналист Валентин Фурлан в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение Жерсона с «Зенитом» рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в «Зенит» и хочет покинуть команду. Впоследствии бразилец заявил, что чувствует себя хорошо в Санкт-Петербурге и намерен полностью отработать свой контракт с «сине-бело-голубыми».

«Зенит» просит 25 миллионов евро за Жерсона", — написал Фурлан.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» в июле 2025 года из «Фламенго» за 25 миллионов евро. Бразилец провел 15 матчей в различных турнирах за петербургский клуб и забил два мяча. Также в его активе 14 матчей и забитый гол в составе национальной сборной.