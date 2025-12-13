Словенский игрок «Динамо» Мх: «Мне не нужен российский паспорт»

— Насколько реально попасть в сборную Словении из махачкалинского «Динамо»?
— С того момента, как Дркушич перешел в «Зенит», думаю, тренеры сборной стали смотреть чемпионат России. Мне кажется, попасть в сборную вполне реально, играя в Махачкале. Но я могу выступать и за Боснию, у меня же два паспорта.
— За какую сборную сами хотите играть?
— Я еще сам не знаю. Кто первый меня вызовет, за тех и буду играть.
— Вы бы хотели получить российский паспорт?
— Мне он не нужен. У меня уже есть два паспорта — боснийский и словенский. Третий уже никто не даст, — приводит слова Джапо «РБ Спорт».