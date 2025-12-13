Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.50
П2
4.15
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.86
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.97
П2
4.21
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.40
П2
4.55
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.54
П2
4.60
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.96
П2
4.92
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.26
П2
4.53
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.08
П2
2.97
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
4.16
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.30
П2
2.09
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.45
П2
2.05
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.54
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
26.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.69
X
2.80
П2
3.27
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.71

«Флуминенсе» хочет купить Нино у «Зенита» за 10 миллионов евро

«Флуминенсе» намерен подписать защитника «Зенита» Нино в зимнее трансферное окно, ESPN Brazil.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что за 28-летнего футболиста также готов побороться за «Крузейро».

По информации источника, игрок рассказал окружению, что в случае возвращения в Бразилию перейдет «Флуминенсе». У «Флуминенсе» есть устное соглашение с Нино, однако клуб пытается снизить запрашиваемую «Зенитом» цену до 10 миллионов евро.

Нино выступает за петербургский клуб с января 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету бразильца 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.