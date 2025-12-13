«Флуминенсе» хочет купить Нино у «Зенита» за 10 миллионов евро

Нино выступает за петербургский клуб с января 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету бразильца 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.