Представитель Дзюбы назвал личную цель футболиста на 2026 год: «Есть амбиции»

«Одна из личных целей Дзюбы на 2026 год — стать лучшим бомбардиром в истории “Акрона”. До Понсе осталось всего два гола. А в остальном Артем будет продолжать улучшать свои показатели.



Было бы здорово оказаться в различных топах среди форвардов по итогам сезона РПЛ. Когда ты большой спортсмен, всегда есть личные амбиции. Это здоровая мотивация для футболиста. Но на первом месте — командная история», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.