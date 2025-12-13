Представитель Дзюбы назвал личную цель футболиста на 2026 год: «Есть амбиции»

«Одна из личных целей Дзюбы на 2026 год — стать лучшим бомбардиром в истории “Акрона”. До Понсе осталось всего два гола. А в остальном Артем будет продолжать улучшать свои показатели.
Было бы здорово оказаться в различных топах среди форвардов по итогам сезона РПЛ. Когда ты большой спортсмен, всегда есть личные амбиции. Это здоровая мотивация для футболиста. Но на первом месте — командная история», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Сантос да Силва Жерсон
(Густаво Мантуан)
32′
Луис Энрике
(Педро)
41′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
9
Сантос да Силва Жерсон
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
70′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
49′
10
Максим Глушенков
20
Педро
90′
4
Юрий Горшков
7
Александр Соболев
70′
30
Матео Кассьерра
8
Маркус Вендел
90′
23
Арсен Адамов
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
14′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
34′
46′
17
Солтмурад Бакаев
35
Ифет Джаковац
17′
26
Родриго Эшковал
80
Хетаг Хосонов
69′
74′
5
Алекса Джурасович
90+3′
91
Максим Болдырев
67′
7
Эдгар Севикян
Статистика
Зенит
Акрон
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
1
Фолы
6
12
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
