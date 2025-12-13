Представитель Дзюбы назвал личную цель футболиста на 2026 год: «Есть амбиции»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.30
П2
17.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.48
П2
3.92
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.87
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.97
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.47
П2
4.60
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.55
П2
4.57
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.93
П2
4.90
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.24
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.07
П2
2.99
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
4.16
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.30
П2
2.09
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.44
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.52
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.81
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.71

Представитель Дзюбы назвал личную цель футболиста на 2026 год: «Есть амбиции»

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, назвал одну из целей 37-летнего футболиста на следующий год.

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

«Одна из личных целей Дзюбы на 2026 год — стать лучшим бомбардиром в истории “Акрона”. До Понсе осталось всего два гола. А в остальном Артем будет продолжать улучшать свои показатели.

Было бы здорово оказаться в различных топах среди форвардов по итогам сезона РПЛ. Когда ты большой спортсмен, всегда есть личные амбиции. Это здоровая мотивация для футболиста. Но на первом месте — командная история», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Сантос да Силва Жерсон
(Густаво Мантуан)
32′
Луис Энрике
(Педро)
41′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
9
Сантос да Силва Жерсон
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
70′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
49′
10
Максим Глушенков
20
Педро
90′
4
Юрий Горшков
7
Александр Соболев
70′
30
Матео Кассьерра
8
Маркус Вендел
90′
23
Арсен Адамов
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
14′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
34′
46′
17
Солтмурад Бакаев
35
Ифет Джаковац
17′
26
Родриго Эшковал
80
Хетаг Хосонов
69′
74′
5
Алекса Джурасович
90+3′
91
Максим Болдырев
67′
7
Эдгар Севикян
Статистика
Зенит
Акрон
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
1
Фолы
6
12
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти