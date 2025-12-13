Рахимов не включил Семака в число лучших тренеров первой части сезона РПЛ

— Кто для вас лучшие тренеры первой части сезона РПЛ?
— Можно выделить Мусаева — «Краснодар» держит уровень. Отмечу и Челестини: мы видим, что и ЦСКА может очень неплохо выглядеть. Из сюрпризов — «Балтика» Талалаева, — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея 40 очков на счету. ЦСКА с 4-очковым отставанием занимает 4-е место. «Балтика» набрала 35 очков и идет следом за армейцами. «Рубин» с 23 очками располагается на 7-й строчке.