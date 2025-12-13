Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.15
П2
2.15
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
2
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.80
П2
14.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
3
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
9.00
П2
100.00
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.52
П2
2.00
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.30
П2
4.20
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
13.75
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.53
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.25
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.84
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.28
П2
2.67
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Рахимов не включил Семака в число лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ.

Источник: Sport24

— Кто для вас лучшие тренеры первой части сезона РПЛ?

— Можно выделить Мусаева — «Краснодар» держит уровень. Отмечу и Челестини: мы видим, что и ЦСКА может очень неплохо выглядеть. Из сюрпризов — «Балтика» Талалаева, — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея 40 очков на счету. ЦСКА с 4-очковым отставанием занимает 4-е место. «Балтика» набрала 35 очков и идет следом за армейцами. «Рубин» с 23 очками располагается на 7-й строчке.