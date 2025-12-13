Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.02
П2
2.82
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
23.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.60
П2
3.40
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.50
П2
24.00
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Радимова уволили из «Зенита» за техническое поражение: «Денисов кричал: “Должна пролиться кровь!”

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал об увольнении с поста начальника петербургского «Зенита» в 2011 году.

Источник: Sport24

«Матч с ЦСКА — в заявку надо было внести одного молодого футболиста до 20 лет. Этим футболистом был Канунников. Накануне матча подходит Спаллетти и говорит: “Послушай, я не хочу из группы футболистов старше кого-то убирать. Сколько будет штраф за то, что мы не внесем молодого футболиста?”.

Естественно, я как начальник команды должен был знать это сам. Но у нас был юрист, сейчас он работает генеральным директором «Динамо» — Паша Пивоваров. Я ему пишу сообщение: «Такая история — Спаллетти не хочет вписывать молодого». Паша Пивоваров пишет: «Штраф — 200 тысяч рублей». Я говорю: «Очки снимут?» Он говорит: «Очки не отнимут — просто заплатите штраф». Казус в том, что сам Пивоваров был в разработке этого регламента. И он знал об этом изменении, но забыл.

Матч начинается, счет — 1:1, и в перерыве мне звонит генеральный директор Митрофанов: «Ты знаешь, что мы уже 0:3 проиграли?» Я говорю: «Это нонсенс, вы шутите?».

На следующий день было собрание на базе. Я говорю Паше Пивоварову: «Поехали, ребятам в глаза надо посмотреть». Но Паша не поехал. Я вышел к ребятам: «Да, я вас всех понимаю. Прекрасно понимаю, что это неправильно». Больше всех кричал Гарик Денисов: «Должна пролиться чья-то кровь». Я его понимаю. Будь я игроком, может, то же самое бы сказал.

Меня перевели вместо начальника команды, чем я не должен был заниматься, потому что это не мое, в дубль помогать Давыдову тренировать", — рассказал Радимов на ютуб-канале FONBET.