Радимова уволили из «Зенита» за техническое поражение: «Денисов кричал: “Должна пролиться кровь!”

Естественно, я как начальник команды должен был знать это сам. Но у нас был юрист, сейчас он работает генеральным директором «Динамо» — Паша Пивоваров. Я ему пишу сообщение: «Такая история — Спаллетти не хочет вписывать молодого». Паша Пивоваров пишет: «Штраф — 200 тысяч рублей». Я говорю: «Очки снимут?» Он говорит: «Очки не отнимут — просто заплатите штраф». Казус в том, что сам Пивоваров был в разработке этого регламента. И он знал об этом изменении, но забыл.