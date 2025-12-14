Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Тулуза
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Константин Нижегородов: Из-за столкновения с Касинтурой поменял прическу

Футболист «Рубина» Константин Нижегородов — о новой стрижке, результатах казанской команды в первой части сезона и целях на весну.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты казанского «Рубина» ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на седьмом месте после 18 туров. При этом подопечные Рашида Рахимова одержали всего одну победу в последних семи матчах РПЛ, а также вылетели из Кубка России. В интервью «Известиям» защитник «Рубина» Константин Нижегородов поделился впечатлениями от прошедшего отрезка в сезоне, объяснил, почему решил сменить имидж, а также вспомнил, как его отец Геннадий Нижегородов и дядя Илья Цымбаларь играли в Лиге чемпионов против мадридского «Реала».

— Как оцените результаты «Рубина» в первой части сезона?

— Десять! Десять! (Смеется).

— Серьезно?

— Ну, если серьезно, то не знаю, как оценивать эти моменты, как оценивать такие большие отрезки. Мы идем от игры к игре, и я могу оценивать только отдельные матчи по принципу «выиграли — проиграли, проиграли — выиграли». А более детальные оценки… Я не занимаюсь такими делами — пускай нас оценивают эксперты.

— Напрягают результаты «Рубина»? Всё-таки с начала октября всего одна победа в семи турах чемпионата России, еще и вылет из Кубка случился.

— Мы же не играем против сборной вообще не понятно кого. Мы играем против квалифицированных футболистов. Понятно, что у нас есть желание играть в хороший футбол и побеждать. Но мы играем против очень сильных команд. Бывает, они составляют нам конкуренцию, а у нас что-то не получается. Бывает, мы пытаемся сопернику навязать свою игру, и у него что-то не получается. В любом случае, мы стараемся играть на пределе своих возможностей.

— Но разве не обидно терять очки с командами из нижней части таблицы — например, с «Пари Нижний Новгород», с которым у вас была ничья в ноябре (0:0)?

— Конечно, обидно, когда ты недобираешь очки, когда теряешь их. Но это футбол, так бывает. Никто не застрахован от таких осечек.

— В первых десяти турах нынешнего чемпионата России вы находились в запасе, только один раз вышли на замену на последние десять минут матча. Но в последние два месяца из последующих восьми игр почти всегда были на протяжении всех 90 минут. За счет чего отвоевали место в основном составе?

— Трудно сказать. Мы с Рашидом Маматкуловичем Рахимовым часто разговаривали о моей игре. Благодарен ему за доверие, за то, что дает мне игровые минуты. Наверное, заслужил это своей работой.

— Рассчитываете продолжить так выступать после зимней паузы?

— Конечно. Вообще ждите меня в мадридском «Реале» через полгодика — сейчас переговоры идут (смеется).

— Уже зовут туда?

— Зовут-зовут. Но я не знаю, как у меня получится уйти, отпустит ли Рашид Маматкулович. Будем с ним разговаривать.

— Я оценил вашу шутку, но то, что она была про «Реал», это не случайно?

— Не знаю, нравится «Реал» (Мадрид). Вспомнил, как мой дядя Илья Цымбаларь забил ему со штрафного за «Спартак».

— А я думал, вы вспоминаете, как «Локомотив» с вашим отцом в составе сыграл с «Реалом» в гостях вничью (2:2).

— Это тоже помню. Мне повезло, что у меня и отец, и дядя играли против «Реала». Причем довольно успешно (улыбается).

— Ждете от «Рубина» прогресса весной?

— А команда наша вообще попадет в Лигу чемпионов. Только не понятно, в какую (улыбается). Но если серьезно, то мы хотим работать, хотим быть как можно выше в таблице. Будем стараться на сборах.

— Почему решили сменить имидж и подстричься налысо?

— После столкновения с Касинтурой поменял прическу. На одной из недавних игр с «Ахматом» (1:0) по голове получил в результате столкновения с ним. По итогу было рассечение головы и десять швов. Вот со швами и играю. Чтобы удобнее их было накладывать, подстригся налысо. Никогда в жизни так не стригся, но давно хотелось это сделать. И вот судьба так наградила меня этим шансом (улыбается).

— В конце октября вы провели очень противоречивый матч против московского «Динамо» (0:0) — сначала спасли команду, вытащив из пустых ворот летевший туда мяч, а потом были удалены. Какие эмоции от той игры были больше — негативные или позитивные?

— Конечно, тогда был интересный день для меня. Сначала то спасение, потом удаление. Главное, что это вызвало эмоции у болельщиков.

Алексей Фомин