Константин Нижегородов: Из-за столкновения с Касинтурой поменял прическу

Футболисты казанского «Рубина» ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на седьмом месте после 18 туров. При этом подопечные Рашида Рахимова одержали всего одну победу в последних семи матчах РПЛ, а также вылетели из Кубка России. В интервью «Известиям» защитник «Рубина» Константин Нижегородов поделился впечатлениями от прошедшего отрезка в сезоне, объяснил, почему решил сменить имидж, а также вспомнил, как его отец Геннадий Нижегородов и дядя Илья Цымбаларь играли в Лиге чемпионов против мадридского «Реала».
— Как оцените результаты «Рубина» в первой части сезона?
— Десять! Десять! (Смеется).
— Серьезно?
— Ну, если серьезно, то не знаю, как оценивать эти моменты, как оценивать такие большие отрезки. Мы идем от игры к игре, и я могу оценивать только отдельные матчи по принципу «выиграли — проиграли, проиграли — выиграли». А более детальные оценки… Я не занимаюсь такими делами — пускай нас оценивают эксперты.
— Напрягают результаты «Рубина»? Всё-таки с начала октября всего одна победа в семи турах чемпионата России, еще и вылет из Кубка случился.
— Мы же не играем против сборной вообще не понятно кого. Мы играем против квалифицированных футболистов. Понятно, что у нас есть желание играть в хороший футбол и побеждать. Но мы играем против очень сильных команд. Бывает, они составляют нам конкуренцию, а у нас что-то не получается. Бывает, мы пытаемся сопернику навязать свою игру, и у него что-то не получается. В любом случае, мы стараемся играть на пределе своих возможностей.
— Но разве не обидно терять очки с командами из нижней части таблицы — например, с «Пари Нижний Новгород», с которым у вас была ничья в ноябре (0:0)?
— Конечно, обидно, когда ты недобираешь очки, когда теряешь их. Но это футбол, так бывает. Никто не застрахован от таких осечек.
— В первых десяти турах нынешнего чемпионата России вы находились в запасе, только один раз вышли на замену на последние десять минут матча. Но в последние два месяца из последующих восьми игр почти всегда были на протяжении всех 90 минут. За счет чего отвоевали место в основном составе?
— Трудно сказать. Мы с Рашидом Маматкуловичем Рахимовым часто разговаривали о моей игре. Благодарен ему за доверие, за то, что дает мне игровые минуты. Наверное, заслужил это своей работой.
— Рассчитываете продолжить так выступать после зимней паузы?
— Конечно. Вообще ждите меня в мадридском «Реале» через полгодика — сейчас переговоры идут (смеется).
— Уже зовут туда?
— Зовут-зовут. Но я не знаю, как у меня получится уйти, отпустит ли Рашид Маматкулович. Будем с ним разговаривать.
— Я оценил вашу шутку, но то, что она была про «Реал», это не случайно?
— Не знаю, нравится «Реал» (Мадрид). Вспомнил, как мой дядя Илья Цымбаларь забил ему со штрафного за «Спартак».
— А я думал, вы вспоминаете, как «Локомотив» с вашим отцом в составе сыграл с «Реалом» в гостях вничью (2:2).
— Это тоже помню. Мне повезло, что у меня и отец, и дядя играли против «Реала». Причем довольно успешно (улыбается).
— Ждете от «Рубина» прогресса весной?
— А команда наша вообще попадет в Лигу чемпионов. Только не понятно, в какую (улыбается). Но если серьезно, то мы хотим работать, хотим быть как можно выше в таблице. Будем стараться на сборах.
— Почему решили сменить имидж и подстричься налысо?
— После столкновения с Касинтурой поменял прическу. На одной из недавних игр с «Ахматом» (1:0) по голове получил в результате столкновения с ним. По итогу было рассечение головы и десять швов. Вот со швами и играю. Чтобы удобнее их было накладывать, подстригся налысо. Никогда в жизни так не стригся, но давно хотелось это сделать. И вот судьба так наградила меня этим шансом (улыбается).
— В конце октября вы провели очень противоречивый матч против московского «Динамо» (0:0) — сначала спасли команду, вытащив из пустых ворот летевший туда мяч, а потом были удалены. Какие эмоции от той игры были больше — негативные или позитивные?
— Конечно, тогда был интересный день для меня. Сначала то спасение, потом удаление. Главное, что это вызвало эмоции у болельщиков.
Алексей Фомин