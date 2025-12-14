«Краснодар» купит любимчика Карпина, «Спартак» поборется с ЦСКА за вундеркинда. Трансферные слухи дня

В России
«Зенит» установил ценник на Жерсона
Последние недели усилились слухи о возможном уходе из «Зенита» Жерсона. Хотя сторона бразильца отрицает слухи, инсайдеры сообщают, что «Зенит» готов продать его, но за ценник не меньше €25 млн.
Интерес к Жерсону, который минувшим летом перешел в «Зенит» и подписал контракт до 2030 года, проявляют бразильский «Палмейрас» и саудовский «Аль-Наср».
Вахания может перейти в «Краснодар»
Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания может перейти в «Краснодар». Действующий чемпион страны ищет усиление на позицию правого защитника после травмы Сергея Петрова и рассматривает 24-летнего Ваханию как одного из ключевых кандидатов.
Стоимость Вахании оценивается примерно в €5 млн, но может вырасти из-за грядущего ужесточения лимита на легионеров. Вахания раскрылся в «Ростове» при Валерии Карпине и стал основным правым защитником в сборной России. Там Вахания выиграл конкуренцию у Даниила Денисова, который также интересует «Краснодар», ведь до сих пор не продлил контракт со «Спартаком», истекающий летом 2027-го.
«Спартаку» отказали в покупке опорника из Европы
«Спартак» не смог купить 22-летнего нигерийского опорного полузащитника Точукву Ннади у бельгийского «Зюлте-Варегема». Красно-белым отказали, ведь Ннади, к которому проявляли интерес клубы АПЛ, включая «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Брайтон», хочет продолжить карьеру в Европе и выступать в еврокубках.
ЦСКА и «Спартак» интересуются вундеркиндом из Белоруссии
ЦСКА и «Спартак» включились в борьбу за 17-летнего атакующего хавбека молодежной команды минского «Динамо» Егора Молчана. Талантливый полузащитник, выступающий за юношескую сборную Беларуси, уже пробился в основную сетку Юношеской Лиги чемпионов, где «Динамо» предстоит сыграть с «ПСЖ». К Молчану также проявляют интерес в Европе — в частности, клубы из Бельгии,
«Зенит» не хочет продавать Нино
«Зенит» не торопится расставаться с центральным защитником Нино, который, как сообщают инсайдеры, хочет вернуться на родину. По данным Legalbet, «Зенит» рассмотрит предложения за защитника только на сумму в €20−25 млн.
«Зенит» хочет сохранить Нино в составе: руководство ищет молодого центрального защитника, который смог бы составить эффективную пару с бразильцем и прогрессировать вместе с ним. Впрочем, для этого нужно уговорить Нино остаться — ранее сообщалось, что он уже договорился с «Флуминенсе». Кроме того, интерес к защитнику проявляет «Крузейро».
В мире
Малиновский интересует «Ювентус» и «Интер»
Украинский полузащитник Руслан Малиновский покинет итальянский «Дженоа» летом 2026 года в статусе свободного агента. Журналист Бен Джейкобс сообщает, что 32-летний хавбек, ставший ключевым игроком «Дженоа» в последних матчах, хочет остаться в Италии, а в его подписании заинтересованы «Ювентус» и «Интер».
Икарди может перейти в «Милан»
Центральный нападающий Мауро Икарди может перейти из «Галатасарая» в «Милан». 32-летний аргентинец, который потерял место в основе стамбульского клуба, интересует «Милан» как потенциальное усиление атаки. Проблемой может стать то, что до этого Икарди играл за «Интер» — принципиального соперника «Милана».
«Бешикташ» интересуется Мудриком
Михаил Мудрик может перейти из «Челси» в «Бешикташ» уже этой зимой. Турецкий клуб проявляет к украинцу серьезный интерес и готов рассмотреть вариант полноценного выкупа. Ранее появлялась информация, что Мудрик может вернуться к официальным выступлениям после допингового скандала уже в январе.
«Манчестер Сити» и «Челси» нацелились на Упамекано
Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Упамекано привлек внимание двух английских грандов — «Манчестер Сити» и «Челси». Контракт 27-летнего француза истекает следующим летом.
«Бавария» пытается убедить его продлить соглашение, но шансы невелики. В числе претендентов на Упамекано также фигурируют «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль».
Эндрик уйдет в аренду в «Лион»
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, вероятно, уйдет в аренду для получения регулярной игровой практики. Приоритетным вариантом для 19-летнего бразильского форварда остается французский «Лион», куда он намерен отправиться после открытия зимнего трансферного окна.
Интерес к Эндрику проявляют также клубы АПЛ, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. Однако бразилец твердо намерен присоединиться именно к «Лиону». В этом сезоне Эндрик потерял место в составе «Реала» — лишь однажды появился на поле, выйдя на замену в матче Ла Лиги против «Валенсии».
Автор: Денис Лебеденко