«Краснодар» купит любимчика Карпина, «Спартак» поборется с ЦСКА за вундеркинда. Трансферные слухи дня

Стоимость Вахании оценивается примерно в €5 млн, но может вырасти из-за грядущего ужесточения лимита на легионеров. Вахания раскрылся в «Ростове» при Валерии Карпине и стал основным правым защитником в сборной России. Там Вахания выиграл конкуренцию у Даниила Денисова, который также интересует «Краснодар», ведь до сих пор не продлил контракт со «Спартаком», истекающий летом 2027-го.