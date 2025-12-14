ЭСК: судья Левников правильно показал вторую желтую карточку Мойзесу в матче «Краснодар» — ЦСКА

«Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком “Краснодара” Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», — звучит в тексте мотивировки на сайте РФС.