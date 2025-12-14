Ричмонд
ЭСК: судья Левников правильно показал вторую желтую карточку Мойзесу в матче «Краснодар» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизоды матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).

Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

Комиссия единогласно признала верным решением арбитра показать вторую желтую карточку и удалить с поля защитника армейцев Мойзеса на 68-й минуте встречи. Бразилец получил ее за грубую игру против форварда «быков» Жоау Батчи.

«Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком “Краснодара” Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации», — звучит в тексте мотивировки на сайте РФС.

ЦСКА набрал 36 очков после 18 туров РПЛ и ушел на зимнюю паузу на четвертой строчке. «Краснодар» с 40 очками занимает первое место.

Краснодар
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
38′
Виктор Са
(Эдуард Сперцян)
51′
Жоау Батчи
(Лукас Оласа)
70′
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
11′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
36′
3
Тормена
4
Диего Коста
73′
11
Жоау Батчи
90′
17
Валентин Пальцев
7
Виктор Са
76′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
85′
88
Никита Кривцов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
24′
68′
10
Иван Обляков
31′
31
Матвей Кисляк
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
55′
58′
7
Матеус Алвес
20
Матия Попович
58′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
86′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
86′
37
Энрике Кармо
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
5
Фолы
13
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти