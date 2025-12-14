РФС признал правильным решение Кукуяна удалить Неделчару в игре с «Зенитом»

Клуб из Тольятти попросил экспертно-судейскую РФС проверить решение судьи Павла Кукуяна удалить с поля игрока «Акрона» Ионуца Неделчару.
В РФС большинство голосов пришли к выводу, что судьи принял правильное решение.
«Защитник “Акрона” Ионуц Неделчару нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим “Зенита” Педро. Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.
Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.
ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения “вне игры” у нападающего», — говорится в мотивировке на сайте РФС.
