«Зенит» призвали найти замену Нуралы Алипу в 2026 году

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о слабых позициях санкт-петербургского «Зенита», упомянув капитана сборной Казахстана — Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

— Какой ваш прогноз на зимние трансферы «Зенита»?

— «Мои мысли совпадают с мыслями Аршавина. Я вообще сказал бы, что “Зениту” нужны три человека. По Жерсону нет 100-процентной уверенности, что он заиграет так, как он играл в бразильском клубе, когда он был кандидатом в национальную сборную. Сейчас он так не играет», — приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «Радио Зенит».

"Нужно три усиления — центральный нападающий, центральный полузащитник и центральный защитник. Защитник нужен обязательно. Эракович, Дркушич и Алип — они тяжеловаты, слабо играют в атаке. Нужно играть в современный футбол, — добавил эксперт.

Напомним, что Нуралы Алип впервые присоединился к санкт-петербургскому клубу в феврале 2022 года на правах аренды из алматинского «Кайрата». В текущем сезоне защитник провёл за команду 19 матчей и отметился одним забитым голом.

По итогам первого круга российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и занимают второе место в таблице, уступая действующему чемпиону «Краснодару» всего один балл.