«Зенит» призвали найти замену Нуралы Алипу в 2026 году

— «Мои мысли совпадают с мыслями Аршавина. Я вообще сказал бы, что “Зениту” нужны три человека. По Жерсону нет 100-процентной уверенности, что он заиграет так, как он играл в бразильском клубе, когда он был кандидатом в национальную сборную. Сейчас он так не играет», — приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на «Радио Зенит».