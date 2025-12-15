Гусев или Черчесов. В «Динамо» будут выбирать из двух кандидатур — кто-то еще почти нереален

Я пообщался с большим числом источников, которые обычно владеют реальной информацией, и получил удивительные результаты: одни с уверенностью говорят, что в весенней части сезона командой будет руководить Гусев, другие не менее твердо стоят на том, что бело-голубых примет Станислав Черчесов. Иных вариантов почти никто не называет. Да, говорят, что и Владимир Федотов ждет приглашения от одного из московских клубов — и им может оказаться «Динамо» — и что спортивный директор Желько Бувач забрасывает удочки за рубеж, но варианты с Владимиром Ивичем и Нури Шахином отпали. Однако это все фон для фаворитов — Гусева и Черчесова.