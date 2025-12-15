Ричмонд
Гусев или Черчесов. В «Динамо» будут выбирать из двух кандидатур — кто-то еще почти нереален

Константин Алексеев — о перспективах назначения главного тренера бело-голубых.

Источник: Спорт-Экспресс

Середина декабря, а два московских топ-клуба, переживающие кризис, до сих пор остаются без главного тренера. В «Спартаке» и «Динамо» исполняющие обязанности — Вадим Романов и Ролан Гусев, и, повезут ли они команды на первый зимний сбор, пока неизвестно.

Красно-белым еще требуется какое-то время на поиск (в футбольном мире распространилось мнение, что первый этап подготовки к возобновлению сезона спартаковцы начнут под руководством Романова), а вот бело-голубые, весьма вероятно, определятся уже в понедельник. По данным «СЭ», 15 декабря в «Динамо» пройдет заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться тренерский вопрос.

Я пообщался с большим числом источников, которые обычно владеют реальной информацией, и получил удивительные результаты: одни с уверенностью говорят, что в весенней части сезона командой будет руководить Гусев, другие не менее твердо стоят на том, что бело-голубых примет Станислав Черчесов. Иных вариантов почти никто не называет. Да, говорят, что и Владимир Федотов ждет приглашения от одного из московских клубов — и им может оказаться «Динамо» — и что спортивный директор Желько Бувач забрасывает удочки за рубеж, но варианты с Владимиром Ивичем и Нури Шахином отпали. Однако это все фон для фаворитов — Гусева и Черчесова.

Аргументы двух лагерей известны.

Сторонники Гусева утверждают, что молодому специалисту стоит дать шанс: Ролан Александрович давно в системе клуба, хорошо знает команду, отлажено взаимодействие с менеджерами, не предвидится никаких революций и потрясений. Сезон в РПЛ уже не спасти, а вылет с таким составом не грозит, так что самое время проверить способности 48-летнего тренера. У него в распоряжении зимние сборы и весенний отрезок, за это время многое станет понятно с качеством работы. Не произойдет существенных изменений к лучшему — за полгода можно спокойно определиться с преемником.

Плюс за это время выстроится новая вертикаль власти, что требуется после ухода в октябре председателя совета директоров Дмитрия Гафина. Его сменщик Александр Ивлев официально вступил в должность только на прошлой неделе по итогам собрания акционеров. Руководителям нужно притереться друг к другу, что проще в спокойном режиме с нынешним тренером, а не во время перестройки.

Сторонники же Черчесова считают, что у «Динамо» нет времени на эксперименты, уже здесь и сейчас нужен сверхамбициозный человек с достижениями и опытом. Если нацеливаться на золото в РПЛ-2026/27, то полгода подготовительной работы до лета могут оказаться бесценными. За сборы и остаток чемпионата Станислав Саламович определится с составом, найдет и устранит болевые точки, внедрит свои требования. В следующий сезон Черчесов и команда войдут уже единым механизмом, с первых туров включившись в гонку за титулом без скидок на притирку. Да и борьбу за кубок уже нынешней весной никто не отменял.

Какой вариант в итоге выберут? Чуть чаще слышу точку зрения, что доверятся Гусеву, однако предсказать сложно — зависит от того, аргументы какой из сторон окажутся весомее.

Впрочем, не буду исключать и какой-то третий вариант — если члены совета директоров не найдут компромисс по поводу двух главных кандидатур. Возможно, в этом случае круг поиска расширят.