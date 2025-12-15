«Почему в “Спартаке” не верят в россиян?! “Зенит” же сделал ставку на Семака». Газзаев — о Станковиче, Гусеве и Талалаеве

Кордоба, Сперцян
— После 18 туров в турнирной таблице обозначились три группы команд, которые будут решать разные задачи.
Считаю, борьбу за медали поведут пять клубов. Это «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. Сюда бы я отнес и «Балтику».
Места в середине таблицы распределят между собой шесть команд: «Спартак», «Рубин», «Ахмат», «Акрон», «Динамо» и «Ростов».
Наконец, постараются сохранить прописку в РПЛ «Крылья», махачкалинское «Динамо» «, “Пари НН”, “Оренбург” и “Сочи”.
Начнем с лидеров.
На сегодняшний день самый качественный футбол в лиге показывает «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева по праву выиграли первую часть сезона. Не вижу у «быков» сейчас слабых мест. Стабильный стартовый состав. Абсолютно никто не выпадает, все максимально полезны на своих позициях. Мусаев не проводит масштабной ротации, так как уже давно определился с основой. Это один из факторов успеха. То есть сейчас «Краснодар» уверенно идет ко второму подряд чемпионству.
Не могу не отметить Кордобу. Сегодня это лучший нападающий в РПЛ. Быстрый, мощный, напористый, техничный. Все время находится в створе ворот, напрягает защитников. Здорово реализовывает свои моменты. Ценнейший игрок для «Краснодара».
Конечно, если Сперцян зимой покинет клуб, это станет для южан серьезной проблемой. Мы все-таки привыкли к тому, что каждое трансферное окно Эдуарда сватают в европейские клубы. Но что-то мне подсказывает, что он отыграет в РПЛ до конца сезона, поможет «быкам» решить задачу, а уже затем станет рассматривать варианты.
Думаю, сейчас Сперцяна в «Краснодаре» все устраивает. Он один из лидеров, обладает аурой авторитета, продолжает прогрессировать. Впрочем, применительно к краснодарцам нужно говорить не только о Кордобе и Сперцяне. Команда здорово укомплектована в каждой линии. Считаю, тот же голкипер Агкацев проводит прекрасный сезон, очень надежен.
Глушенков, Соболев
«Зенит» отстает от «Краснодара» на одно очко. Однако Питер выглядит не так мощно, как его главный конкурент. Считаю, все дело в психологии, мотивации. Ряду игроков, которые несколько раз уже становились чемпионами в составе сине-бело-голубых, сложно выходить с должным настроем на каждый тур. Отсюда и такие перепады в игре и результатах. И тут уже Сергею Семаку нужно находить нужные слова, стимулы для своих футболистов. Но и сами игроки тоже должны в полной мере осознавать, в каком клубе они выступают. Для «Зенита» есть только одно приемлемое место — первое. Любое другое — неудача.
При этом не понимаю тех, кто начал критиковать Семака за прошлый сезон. Да, второе место, но что было раньше? Шесть титулов подряд! Выиграть один раз чемпионат — сложно, но можно. А удерживать «Зенит» на протяжении шести лет на вершине — большая заслуга главного тренера, искусство Семака.
Лидер этого «Зенита» — Глушенков. Нестандартный футболист, который обладает великолепной техникой, тонким пасом. Прекрасно видит поле, сам может эффективно, а порой и эффектно завершать атаки. Для Питера Максим однозначно фундаментальный игрок. Хотя, уверен, он может прибавить и быть еще полезнее.
Нужно ли «Зениту» зимой искать нападающего? Не знаю. В распоряжении Семака сейчас есть три номинальных центрфорварда — Кассьерра, Соболев и Лусиано. Но тренер, как я понимаю, так и не пришел к выводу, кто должен быть у него первым номером в атаке. То Кассьерра выходил в старте, то Соболев. По моему мнению, командам, ставящим перед собой высокие задачи, нужны форварды современной формации. Возьмите того же Кордобу. Он и в центре очень опасен, и на фланге способен здорово сыграть.
В последних турах на острие «Зенита» вообще действовал Луис Энрике. Мне кажется, эта ротация впереди сказывается на результативности команды. Нужно определиться с основным нападающим и в него верить. А когда форварда то ставят, то оставляют в запасе, у него теряется уверенность в своих силах. Допускаю, если тому же Соболеву давать больше игрового времени, он гораздо лучше раскроется.
Понятно, что в «Зените» наблюдается перебор классных исполнителей. Того же Мостового я считаю очень качественным футболистом, но он частенько остается в запасе. И вот здесь задача Семака заключается в том, чтобы из 22 лучших выбрать 11 самых лучших!
Баринов, Батраков
«Локомотив» закончил первую часть сезона на третьем месте. Железнодорожники произвели весьма приятное впечатление. Потерпели всего одно поражение, нередко показывали очень яркую, результативную игру. Не думаю, что команда Михаила Галактионова повторит ошибки прошлого чемпионата и в итоге обязательно вывалится из тройки. Обоймы должно хватить. При одном важном условии.
Если верить СМИ, Дмитрий Баринов не хочет продлевать контракт с клубом и, скорее всего, перейдет в ЦСКА. Для «Локо» это станет большой потерей. Правда, возникает вопрос: когда именно полузащитник покинет железнодорожников? Его соглашение действует до конца чемпионата. И «Локомотиву» обязательно нужно его сохранить на весеннюю часть, оставить! Если он перейдет в ЦСКА сейчас, не думаю, что подопечные Галактионова смогут завоевать медали.
Баринов — основополагающий игрок москвичей. Настоящий капитан, обладающий огромным авторитетом в коллективе. Такие фигуры просто незаменимы в борьбе за чемпионство. Игрок современной формации. Хорош и при разрушении, и при подключении в атаку. То же самое могу сказать и про Кисляка из ЦСКА.
Батраков — большой молодец. Его не постиг синдром второго сезона. Держит уровень, не сбавляет. С отличной передачей, ударом. Очень быстро думает на поле. Понаблюдаем за его дальнейшей карьерой. Многое будет зависеть и от функциональной готовности Алексея. Сможет ли он прибавить в плане физики? Пока все у него идет хорошо. Перспективы многообещающие. В РПЛ Батраков явно выделяется, но в большом европейском клубе ему нужно будет вести единоборства уже на качественно ином уровне.
Кого он мне напоминает из моих бывших игроков? По стилистике похож на Даниэла Карвалью, хотя по уровню таланта они все-таки разные. Карвалью вообще обладал бешеным потенциалом, но, увы, не реализовал его полностью. Даниэл выигрывал молодежный чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Признавался лучшим игроком турнира. Пожалуй, это самый большой талант, с которым мне довелось работать.
Жоао Виктор
ЦСКА пока на четвертом месте. Думаю, Фабио Челестини неплохо сработал на этом отрезе. Но, конечно, команде требуется усиление. О необходимости покупки нападающего не говорит сейчас только ленивый. Причем нужен по-настоящему забивной форвард. Такой, как Олич, Вагнер, Жо.
Но, на мой взгляд, есть еще одна позиция, которая вызывает вопросы. Центральный защитник Жоао Виктор меня пока совсем не убедил. Вы же видели последний матч с «Краснодаром». Кордоба его просто не заметил. Форвард «быков» превзошел армейца буквально во всем. В скорости, в единоборствах…
Считаю, у Челестини есть другие варианты в центре обороны. Тот же Лукин или Абдулкадыров. Если тренер решит перейти на схему с тремя центральными, то сможет использовать тройку россиян Дивеев — Лукин — Абдулкадыров. На мой взгляд, левоногий Абдулкадыров сильнее Жоао Виктора. Очень перспективный парень. Если его не будут ставить, он может и закиснуть.
В общем, если ЦСКА зимой сможет усилиться, то поборется за золото.
Совет Талалаеву
«Балтика», безусловно, главное открытие сезона. Видел контрольный матч калининградцев против «Зенита» перед началом чемпионата. Команда Талалаева победила, понравилась. Уже тогда подумалось, что она может «выстрелить».
Очень дисциплинированная команда, прекрасно готова физически. Каждый знает свой маневр. Калининградцы никому не уступают в единоборствах, здорово исполняют стандарты. Потерпели всего одно поражение на столь длинной дистанции.
И это при том, что в составе нет звездных футболистов. Видна рука тренера. Талалаев донес до подопечных свои идеи и требования. Они четко выполняют его план на игру. Для них вообще не существует авторитетов.
Но смутил один эпизод. Имею в виду оскорбительный жест Талалаева в матче со «Спартаком». За него тренера справедливо удалили, а затем и дисквалифицировали. Честно говоря, был расстроен таким поведением Андрея Викторовича. У нас же не деревня, а серьезный чемпионат!
Нужно держать себя в руках, сохранять голову холодной. А то уже складывается такое впечатление, что Талалаев витает где-то в облаках, выиграл все, что только можно и нельзя. Хочется дать ему совет: надо опуститься на землю. Да, проделана прекрасная работа, мы ее оценили. Но ничего еще не выиграно! Очень надеюсь, что это была лишь разовая акция со стороны наставника калининградцев и что такого больше не повторится.
Желаю Андрею всяческих спортивных успехов, продолжать радовать футбольную общественность. Но и надо сохранять лицо! Такие поступки его точно не красят.
Достоин ли Талалаев приглашения в ведущий российский клуб? Давайте подождем. Пока мы говорим о пятом месте по итогам только первой части сезона. Посмотрим, где будет его «Балтика» после 30 туров. Тогда уже я конкретнее смогу ответить на ваш вопрос.
Станкович, Романов
Шестое место «Спартака», конечно, провал. Как можно с таким бюджетом, возможностями, составом, традициями оказаться вне первой пятерки? В голове не укладывается!
Что не получилось у Станковича? Безусловно, он очень сильный футболист. Но тренер — это другая профессия. Деян слишком эмоционален. И ведь его постоянная нервозность передавалась игрокам на поле. Эти вечные поиски оптимального состава, сочетаний ни к чему хорошему не приводили. Ему давно надо было все стабилизировать, а он продолжал экспериментировать…
Что теперь делать «Спартаку», какой тренер нужен этой команде? Не вправе советовать руководству. Но удивляет вектор, выбранный в этом клубе. Почему там так верят, что «заграница нам поможет»? Помогла? Что здесь показал предшественник Стакновича — Абаскаль? Но красно-белые вновь позвали иностранца. Зачем? Не понимаю…
Мы все время читаем: «Спартак» договаривается то с одним иностранцем, то с другим. Это звучит унизительно! Почему мы сами себя не уважаем? Разве у нас нет своей тренерской школы, своих кадров? Сейчас не хочу называть фамилии, чтобы не делать никому рекламы, но вы сами знаете, что они есть. Просто надо верить в россиян. «Зенит» же в свое время дал шанс Семаку. И вот вам результат — шесть чемпионств подряд!
Повторюсь, с таким составом красно-белые способны бороться за первое место. Но нужен тренер, который знает реалии нашего футбола. Умеет готовить команду зимой ко второй части чемпионата. Ведь ни один иностранный специалист никогда не проводил столь длительных зимних сборов. Это может стать реальной проблемой. Разве это непонятно?
На четыре матча у руля команды поставили Вадима Романова — человека из системы клуба. Сейчас уже говорят, что на постоянную основу опять ищут иностранца. Зачем? Я бы дал тому же Романову еще поработать. Четыре матча — слишком маленький срок для глобальных выводов. Да, было поражение в Калининграде. Но не стоит забывать и о победе в дерби над ЦСКА. А вспомните, как игроки побежали праздновать гол именно с тренером. Значит, он уже расположил к себе футболистов.
Карпин, Гусев
Сложно комментировать 10-е место «Динамо». Главное разочарование первой части чемпионата… Почему не получилось у Валерия Карпина? Видимо, слишком тяжело далось совмещение в сборной и в клубе. Вы же помните, я говорил, что ему надо сосредоточиться на одном участке работы. Перед командой ставились самые большие задачи, но… Думаю, были допущены определенные просчеты и в селекции. В итоге мы получили крайне неудовлетворительный результат. А что такое тренер? Это прежде всего результат. Если его нет — специалиста меняют.
Последние четыре матча перед паузой командой руководил Ролан Гусев. Считаю, ему надо продолжить доверять. У него такая же ситуация, как и у Романова в «Спартаке». Ролан давно в системе клуба. Знает все нюансы. Он точно не провалился, были у него и весьма удачные матчи. Но что такое четыре игры? Разве можно по ним проводить анализ и решать судьбу специалиста? Я бы оставил Гусева до конца чемпионата.
И потом, давайте будем реалистами. Отставание даже от третьего места составляет уже 16 очков. Конечно, чудеса в футболе бывают, но слабо верится в то, что бело-голубые с таким раскладом попадут в медали. А значит, надо дать именно Гусеву время наиграть состав и уже в следующем сезоне бороться за золото.
Коротко о других командах. Считаю, «Рубин», «Акрон» и «Ахмат» сыграли в свою силу. Они могут занести себе в актив эту часть чемпионата. «Ростов» сейчас выглядит слабее, чем в прошлом году. Сказался уход Осипенко и Глебова. И это при том, что оба по большому счету и «Динамо» не усилили… Понимаете, у каждого игрока есть свой потолок.
Что касается борьбы за выживание, то там вообще ничего не решено! Даже «Сочи» с девятью очками имеет шансы спастись. Нас ждет очень интересная футбольная весна.
Моя тройка лучших игроков РПЛ в 2025 году? Кордоба, Кисляк и Батраков.
В конце разговора хотел бы поздравить всех жителей нашей страны с наступающим Новым годом! Желаю мира, благополучия и добра.