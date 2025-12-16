Ричмонд
CAS обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию

CAS обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию более 3 млн евро.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию Матиаса Норманна и обязал норвежского футболиста выплатить «Ростову» компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительных причин, сообщается в Telegram-канале юридической компании «Клевер Консалт».

В начале апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом» и обязал полузащитника и его тогдашний клуб «Аль-Раед» (Саудовская Аравия) выплатить российской команде более 3 миллионов евро компенсации плюс 5% годовых за нарушение условий соглашения по первоначальному решению Международной федерации футбола (ФИФА).

«Итоговое решение Верховного суда Швейцарии подтвердило правомерность позиции клуба и окончательно завершило спор, который на протяжении длительного времени оставался одним из наиболее резонансных в футбольной практике», — отмечается в заявлении.

Норманн выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2019 года, тогда он перешел в «Ростов» из английского «Брайтона». Последнюю часть российского этапа карьеры полузащитник провел в московском «Динамо», которое в 2022-м арендовало игрока у южан. В августе 2023 года гендиректор столичного клуба Павел Пивоваров сообщил, что футболист покинул Россию из-за беспилотников со стороны Украины. В сентябре CAS также отклонил апелляцию Норманна и «Аль-Раеда» на решение ФИФА о выплате компенсации «бело-голубым».