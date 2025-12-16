CAS обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию

Норманн выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2019 года, тогда он перешел в «Ростов» из английского «Брайтона». Последнюю часть российского этапа карьеры полузащитник провел в московском «Динамо», которое в 2022-м арендовало игрока у южан. В августе 2023 года гендиректор столичного клуба Павел Пивоваров сообщил, что футболист покинул Россию из-за беспилотников со стороны Украины. В сентябре CAS также отклонил апелляцию Норманна и «Аль-Раеда» на решение ФИФА о выплате компенсации «бело-голубым».