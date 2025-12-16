Ричмонд
На сайте «Миротворца» есть данные Семака

Данные задержанного в Мюнхене Семака есть на сайте «Миротворца».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Данные тренера «Зенита» Сергея Семака, задержанного во вторник с женой в аэропорту Мюнхена, были размещены на скандальном украинском сайте «Миротворец», выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Ранее тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и его жена Анна Семак были задержаны в аэропорту Мюнхена. Позже пару отпустили.

Как выяснило РИА Новости, личные данные Семака были размещены на «Миротворце» с октября 2024 года. Футболиста обвиняли в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом России, а также завоевала два Кубка и пять Суперкубков страны. Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.