Черчесов о трансферах «Спартака»: «Пришел Гарсия за 20 миллионов, а ему места нет. Вы что наделали?»

— Взяли игроков под тренера. Подождите. Тренера могут уволить, а может «Барселона» выкупить. У меня изначально такой принцип был: работая в клубе, ты берешь… Но я изначально взял Веллитона. Скажите, пожалуйста, Черчесова не стало в «Спартаке», Веллитон так же играл?
— Конечно.
— Потому что не то, что мне нравится или я кого-то люблю, а клубу оставить футболиста. Вот так и в «Спартаке» или где-то должно быть.
— Траты в период, когда Деян Станкович работал главным тренером «Спартака», — 84 миллиона евро. И не считаться с этими игроками, которые пришли, с теми тратами невозможно. И когда мы говорим про нового главного тренера для «Спартака», мы говорим про нового главного тренера под вот этих игроков и под эти траты.
— А можно один вопрос? Я же только что переходил в «Ахмат». И только там я узнал, кто у меня игроки?
— Думаю, вы были готовы.
— В «Ференцварош» переходил, я только когда в раздевалку зашел, узнал, кто эти игроки? Или в «Легии». Ты же должен понимать, кто у тебя.
Когда мы обучались, наш преподаватель нарисовал круг и расчертил его на четыре части: первое — форминг, второе — шторминг, третье — норминг и потом перфоминг. Это в любой команде. Форминг — это ты пришел, купил, трансферы, вот собрал. Потом начинает штормить, потому что каждый за свое место держится, друг друга не понимают, какая дружба, тут конкуренция. Потом начинается уже более-менее нормальное состояние, когда каждый понял, это все-таки лучше, этот чуть хуже. И потом начинается перфоминг. У «Краснодара» было норминг — перфоминг. А у «Спартака» — форминг, потом шторминг. Пришел Гарсия за 20 миллионов, а ему места нет. Пришел Солари, а ему места нет. Вы что наделали? — сказал Черчесов на канале «О, родной футбол!».