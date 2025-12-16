Черчесов о трансферах «Спартака»: «Пришел Гарсия за 20 миллионов, а ему места нет. Вы что наделали?»

Когда мы обучались, наш преподаватель нарисовал круг и расчертил его на четыре части: первое — форминг, второе — шторминг, третье — норминг и потом перфоминг. Это в любой команде. Форминг — это ты пришел, купил, трансферы, вот собрал. Потом начинает штормить, потому что каждый за свое место держится, друг друга не понимают, какая дружба, тут конкуренция. Потом начинается уже более-менее нормальное состояние, когда каждый понял, это все-таки лучше, этот чуть хуже. И потом начинается перфоминг. У «Краснодара» было норминг — перфоминг. А у «Спартака» — форминг, потом шторминг. Пришел Гарсия за 20 миллионов, а ему места нет. Пришел Солари, а ему места нет. Вы что наделали? — сказал Черчесов на канале «О, родной футбол!».