Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Черчесов о трансферах «Спартака»: «Пришел Гарсия за 20 миллионов, а ему места нет. Вы что наделали?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который ранее возглавлял «Спартак», высказался о трансферной политике красно-белых при Деяне Станковиче.

Источник: РИА "Новости"

— Взяли игроков под тренера. Подождите. Тренера могут уволить, а может «Барселона» выкупить. У меня изначально такой принцип был: работая в клубе, ты берешь… Но я изначально взял Веллитона. Скажите, пожалуйста, Черчесова не стало в «Спартаке», Веллитон так же играл?

— Конечно.

— Потому что не то, что мне нравится или я кого-то люблю, а клубу оставить футболиста. Вот так и в «Спартаке» или где-то должно быть.

— Траты в период, когда Деян Станкович работал главным тренером «Спартака», — 84 миллиона евро. И не считаться с этими игроками, которые пришли, с теми тратами невозможно. И когда мы говорим про нового главного тренера для «Спартака», мы говорим про нового главного тренера под вот этих игроков и под эти траты.

— А можно один вопрос? Я же только что переходил в «Ахмат». И только там я узнал, кто у меня игроки?

— Думаю, вы были готовы.

— В «Ференцварош» переходил, я только когда в раздевалку зашел, узнал, кто эти игроки? Или в «Легии». Ты же должен понимать, кто у тебя.

Когда мы обучались, наш преподаватель нарисовал круг и расчертил его на четыре части: первое — форминг, второе — шторминг, третье — норминг и потом перфоминг. Это в любой команде. Форминг — это ты пришел, купил, трансферы, вот собрал. Потом начинает штормить, потому что каждый за свое место держится, друг друга не понимают, какая дружба, тут конкуренция. Потом начинается уже более-менее нормальное состояние, когда каждый понял, это все-таки лучше, этот чуть хуже. И потом начинается перфоминг. У «Краснодара» было норминг — перфоминг. А у «Спартака» — форминг, потом шторминг. Пришел Гарсия за 20 миллионов, а ему места нет. Пришел Солари, а ему места нет. Вы что наделали? — сказал Черчесов на канале «О, родной футбол!».