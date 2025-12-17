Ричмонд
«Зениту» задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Ботафого» задерживает выплату петербургскому «Зениту» за нападающего Артура, сообщает портал Globo.

Источник: Спорт РИА Новости

Артур перешел в «Ботафого» из «Зенита» в январе 2025 года. Сумма задолженности со стороны бразильского клуба составляет 3,1 млн евро. Отмечается, что суммарно «Ботафого» должен выплатить «Зениту» за переход Артура 10 миллионов евро.

Сообщается, что оставшаяся сумма долга «Ботафого» — первоначальные взносы за приобретение футболиста. Как заявили в бразильском клубе, выплата средств не была произведена из-за санкций, наложенных правительством США на сделки с российскими клубами.

В 2025 году Артур сыграл за «Ботафого» 48 матчей и забил восемь мячей. Отмечается, что в скором времени клуб может выставить игрока на трансфер. По информации издания, агенты футболиста находятся в Катаре и не исключают возможности перехода.

Артур выступал за «Зенит» с января 2024 года и провел за команду 35 матчей, в которых забил семь мячей. Вместе с петербургской командой полузащитник выиграл чемпионат и Кубок страны, а также завоевал Суперкубок России.