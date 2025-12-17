ВЦИОМ: «Легионеры — не проблема для российского футбола»

В уходящем 2025 году регулярно поднимаются дискуссии на тему того, что ужесточение лимита якобы поможет развитию российского футбола и подготовке игроков для сборной. Но российский болельщик считает иначе. Результаты опроса показывают, что значительная часть фанатов связывает развитие наших футболистов не с сокращением конкуренции, а с ее усилением. Иностранцы воспринимаются как фактор профессионального роста — через конкуренцию за место в составе. Это ставит под сомнение тезис о том, что снижение числа иностранцев автоматически повысит уровень российских игроков.