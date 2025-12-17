ВЦИОМ: «Легионеры — не проблема для российского футбола»

Большинство опрошенных признают их вклад в качество чемпионата: 49% считают, что иностранные игроки повышают уровень турнира, 60% — что делают его более зрелищным, 57% — что усиливают конкуренцию внутри команд.
Иностранные игроки видятся российским болельщикам скорее движущей силой российского футбола, нежели угрозой для развития собственных талантов. Для болельщиков скорее важен результат любимой команды, чем число легионеров в ее составе.
В уходящем 2025 году регулярно поднимаются дискуссии на тему того, что ужесточение лимита якобы поможет развитию российского футбола и подготовке игроков для сборной. Но российский болельщик считает иначе. Результаты опроса показывают, что значительная часть фанатов связывает развитие наших футболистов не с сокращением конкуренции, а с ее усилением. Иностранцы воспринимаются как фактор профессионального роста — через конкуренцию за место в составе. Это ставит под сомнение тезис о том, что снижение числа иностранцев автоматически повысит уровень российских игроков.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».