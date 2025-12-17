Карпов: «Рубин» уволил Рахимова, главный кандидат на замену — Стойкович

Отмечается, что решение об увольнении 60-летнего специалиста из стана казанского клуба было принято главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты «Рубина» в последних матчах, в частности, вылет «камней» из FONBET Кубка России на стадии первого этапа четвертьфинала Пути регионов от тульского «Арсенала» (0:0 в основное время, 2:3 в серии пенальти).
17 декабря источник сайта «Чемпионат» сообщал, что совет директоров «Рубина» проголосовал за скорую отставку Рахимова, а глава республики в ближайшие дни утвердит решение.
Следует добавить, что Карпов назвал главным кандидатом на замену Рахимову бывшего главного тренера сборной Сербии по футболу Драгана Стойковича. Кроме того, боссы «Рубина» рассматривают вариант с экс-наставником «Родины» и «Химок», испанцем Франком Артигой.
После 18 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 казанцы набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.