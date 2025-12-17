Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.53
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.16
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.35

Карпов: «Рубин» уволил Рахимова, главный кандидат на замену — Стойкович

Как сообщил в своём Telegram-канале спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов, главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Рубин» Рашид Рахимов покинул свой пост.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что решение об увольнении 60-летнего специалиста из стана казанского клуба было принято главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты «Рубина» в последних матчах, в частности, вылет «камней» из FONBET Кубка России на стадии первого этапа четвертьфинала Пути регионов от тульского «Арсенала» (0:0 в основное время, 2:3 в серии пенальти).

17 декабря источник сайта «Чемпионат» сообщал, что совет директоров «Рубина» проголосовал за скорую отставку Рахимова, а глава республики в ближайшие дни утвердит решение.

Следует добавить, что Карпов назвал главным кандидатом на замену Рахимову бывшего главного тренера сборной Сербии по футболу Драгана Стойковича. Кроме того, боссы «Рубина» рассматривают вариант с экс-наставником «Родины» и «Химок», испанцем Франком Артигой.

После 18 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 казанцы набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.