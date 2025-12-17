«РБ Спорт»: правление «Рубина» оценило работу Рахимова как неудовлетворительную

Руководство клуба оценило работу главного тренера Рашида Рахимова как неудовлетворительную. Отмечается, что после заседания специалист покинул Казань. По данным источника, в состав правления «Рубина» входят региональные чиновники — глава налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин, заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, экс-глава МВД Татарстана Артем Хохорин, бизнесмен Дмитрий Самаренкин, заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов и председатель федерации футбола Татарстана Александр Гусев.
Ранее 17 декабря, журналист Иван Карпов сообщал, что Рахимов уволен с поста главного тренера.
Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, в которых одержала 43 победы, 22 раза сыграла вничью и 43 матча проиграла.
«Рубин» после 18 туров РПЛ набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.