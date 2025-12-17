«РБ Спорт»: правление «Рубина» оценило работу Рахимова как неудовлетворительную

Руководство клуба оценило работу главного тренера Рашида Рахимова как неудовлетворительную. Отмечается, что после заседания специалист покинул Казань. По данным источника, в состав правления «Рубина» входят региональные чиновники — глава налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин, заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, экс-глава МВД Татарстана Артем Хохорин, бизнесмен Дмитрий Самаренкин, заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов и председатель федерации футбола Татарстана Александр Гусев.