«РБ Спорт»: правление «Рубина» оценило работу Рахимова как неудовлетворительную

Правление «Рубина» осталось недовольно результатами клуба в первой половине сезона РПЛ-2025/26, сообщает «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

Руководство клуба оценило работу главного тренера Рашида Рахимова как неудовлетворительную. Отмечается, что после заседания специалист покинул Казань. По данным источника, в состав правления «Рубина» входят региональные чиновники — глава налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин, заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, экс-глава МВД Татарстана Артем Хохорин, бизнесмен Дмитрий Самаренкин, заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов и председатель федерации футбола Татарстана Александр Гусев.

Ранее 17 декабря, журналист Иван Карпов сообщал, что Рахимов уволен с поста главного тренера.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, в которых одержала 43 победы, 22 раза сыграла вничью и 43 матча проиграла.

«Рубин» после 18 туров РПЛ набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.