Аршавин выложил фото с играющим в академии «Спартака» сыном: «Первый спарринг — победа родителей»

Трехкратный чемпион России, а также обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин опубликовал фото с сыном.

На своей странице в инстаграме (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) бывший полузащитник петербургского клуба опубликовал фото со своим 13-летним сыном Арсением в форме «Спартака» и написал: «Первый спарринг».

В сториз Аршавин выложил аналогичное фото, но уже с другой фразой: «Победа родителей».

Арсений Аршавин уже несколько лет занимается в академии «Спартака». В октябре этого года он в составе команды «Спартака» 2012 года рождения стал чемпионом летнего первенства Москвы, по ходу которого красно-белые не потеряли ни одного очка.