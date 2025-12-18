«Акрон» здорового человека и эмоции Дзюбы. Колонка Казакова

Опять же — надо говорить о необычном для РПЛ кейсе. Когда люди ратуют за вложение в наш футбол исключительно частных средств, они словно забывают, что в условиях непростой международной ситуации даже крупным корпорациям приходится пересматривать бюджеты патронируемых ими клубов. Частному бизнесу тоже приходится непросто — и это «непросто» легло для «Акрона» на второй и самый сложный год пребывания в премьер-лиге. Когда перезагрузка команды пришлась на обновление топ-менеджмента: новый генеральный директор, новый спортивный. И когда после неплохих четырех стартовых туров началась черная полоса с постоянными разговорами об увольнении главного тренера Заура Тедеева, показалось, что «Акрон» может и не выплыть. 13 матчей без побед для вчерашнего новичка — это серьезный кризис. Да еще и на фоне ограниченного кадрового ресурса.