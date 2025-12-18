«Акрон» здорового человека и эмоции Дзюбы. Колонка Казакова

Мы так много и так заслуженно говорим о «Краснодаре» и «Балтике», что в фокусе внимания редко оказываются те, кто составляют второй эшелон лиги. Клубы, которые ушли на зимнюю паузу, занимая места с 7-го по 11-е. Да, «Динамо» здесь стоит особняком — бюджет, состав, задачи, статус бело-голубых таковы, что их 10-я строчка воспринимается с недоумением даже сейчас, когда все сошлись на том, что сезон для москвичей уже потерян. Но четыре оставшиеся команды как раз формируют тот самый средний класс: «Рубин», «Ахмат», «Акрон» и «Ростов».
«Акрон» здесь, пожалуй, самый интересный пример для наблюдения. «Рубин» — двукратный чемпион страны, изыскавший возможности не отпустить лидера Даку. «Ахмат» вернул в РПЛ Станислава Черчесова. «Ростов» — едва ли не базовая команда сборной, несмотря на перманентные финансовые сложности. За каждым из них — крупный регион, приличная база болельщиков, традиции.
У «Акрона» иная ситуация.
Как только тольяттинцы начали подъем наверх, владельца клуба Павла Морозова стали сравнивать с Сергеем Галицким. Внешне лекала похожи: успешный бизнесмен, построивший крупный бизнес, с нуля создает футбольный продукт, руководствуясь личными амбициями и далее по пунктам. Но как только начинаешь узнавать детали, говорить о полной идентичности уже не приходится. В том числе и потому, что «Акрон», в отличие от «Краснодара», в какой-то момент начал восприниматься как команда другого человека — и речь сейчас об игроке, а не о собственнике или главном тренере.
Речь, разумеется, об Артеме Дзюбе, который в погоне за бомбардирскими достижениями затмил на время всю остальную информационную повестку. И когда рекорды наконец пали, стало интересно — а что дальше? Учитывая, что Морозов в одном из недавних коротких интервью говорил, что у него есть мечта о чемпионском титуле — причем в обозримом будущем. И те слова легли на эмоции Дзюбы, который в начале сезона зажег про ограниченный состав, предположив, что так можно и вылететь в Первую лигу, — после чего эхо от сказанного гуляло еще долго.
Опять же — надо говорить о необычном для РПЛ кейсе. Когда люди ратуют за вложение в наш футбол исключительно частных средств, они словно забывают, что в условиях непростой международной ситуации даже крупным корпорациям приходится пересматривать бюджеты патронируемых ими клубов. Частному бизнесу тоже приходится непросто — и это «непросто» легло для «Акрона» на второй и самый сложный год пребывания в премьер-лиге. Когда перезагрузка команды пришлась на обновление топ-менеджмента: новый генеральный директор, новый спортивный. И когда после неплохих четырех стартовых туров началась черная полоса с постоянными разговорами об увольнении главного тренера Заура Тедеева, показалось, что «Акрон» может и не выплыть. 13 матчей без побед для вчерашнего новичка — это серьезный кризис. Да еще и на фоне ограниченного кадрового ресурса.
Но клуб, который сейчас объявил, что вкладывается в академию как в свой главный на ближайшее время ресурс, смог выправить ситуацию и подняться. У «Ростова» проблемы, появившиеся в дебюте чемпионата-2025/26, закончились, когда вернулись в строй центральные защитники, «Ахмат» создал запас прочности после назначения Черчесова. У «Рубина» спад начался в середине осени, когда уже существовала хорошая инерция разгона. «Акрон» же сделал то, во что поначалу не верилось.
История показательна — потому что перезагрузка обычно подразумевает резкие перемены. Здесь же сохранился тренер, состав — но в рост пошла собственная молодежь во главе с атакующим хавбеком Пестряковым. ЦСКА уже заявил, что не делал предложения на полмиллиарда с целью выкупа юного таланта — и не поспорить, но интерес и официальный оффер все же разные вещи. Когда ты достаешь молодых из своей академии и ставишь их в основной состав, часто это приводит к проседанию качества игры и результатов — единственные исключения из правила, казалось, это ЦСКА и «Ростов». Но сейчас к ним добавился и «Акрон» со своими малышами Морозова.
Самое интересное решение последних дней у тольяттинцев — замена спортивного директора. В зиму клуб входит, доверяя всю ответственность этого периода собственному сотруднику. Если Галицкий отказался (вероятно, временно, но все же) от мечты иметь одиннадцать воспитанников в составе, Морозов, кажется, движется в этом направлении.
Вопрос в том, дойдет ли «Акрон» до этой цели, не потеряв в качестве. Но в любом случае кроме «Ростова» к новым вызовам оказался готов только он. Ну и ЦСКА.
Мы много говорим о феномене «Локомотива», который идет в тройке с не самым большим бюджетом. Но у «Акрона» он вообще 15-й в лиге.
Генеральный директор тольяттинцев Константин Клюшев любит повторять про свой клуб: «Акрон» здорового человека". Интересное определение команды, которая не пытается закидать рынок деньгами и ставит на своих. Умудряясь при этом в обоих своих сезонах в РПЛ идти в середине таблицы.
Илья Казаков