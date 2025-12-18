CAS отказался приостановить отстранение Писарского

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала нападающему Владимиру Писарскому в удовлетворении заявления о приостановлении отстранения от футбольной деятельности, сообщается в Telegram-канале правовой компании «Алетейя».
В июле комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них — условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. В сентябре сторона футболиста направила апелляционное заявление в CAS. Позднее РФС открыл дело в отношении игрока по поводу якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступлений за «Иртыш». В октябре РФС дополнительно отстранил Писарского на четыре месяца в связи с допущенным футболистом нарушением регламента по этике. В ноябре игрок подал полную апелляционную жалобу в CAS.
«Панель CAS отказала Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о временных мерах (приостановлении санкции). Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе. Это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела», — отмечается в публикации.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором «Сочи» 28 мая принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи».