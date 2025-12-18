Заур Тедеев покритиковал российские методы работы с юными футболистами

Александр Кокорин в недавнем интервью вашему изданию привел пример, что ему в начале взрослой карьеры в «Динамо» запрещали идти в дриблинг, требовали вторым касанием отдавать передачу, и он задался вопросом: если бы в той же «Барселоне» игроков учили подобным образом, выросли бы они в кого-то? Он на сто процентов прав, полностью с ним согласен. Невозможно представить, чтобы все так работало в системах вроде каталонского клуба, из поколения в поколения выпускающих в большой футбол — и, что важно, в собственный клуб — большое число молодых талантов. Им дают развиваться и не стесняют в самостоятельных действиях! Да, сегодня они могут привести к ошибке, потере и голу в свои ворота — но завтра этот человек, который не боится придумать что-то нестандартное, будет делать игру команды.