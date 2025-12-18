Заур Тедеев покритиковал российские методы работы с юными футболистами

— РФС создал Юношескую футбольную лигу, что помогает что-то менять, — сказал Тедеев. — Но этого мало. Нужно воспитывать и образовывать тренеров, особенно детско-юношеских. По моему мнению, детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Потому что ошибки тренера на детско-юношеском уровне могут иметь по-настоящему роковые последствия для становления футболиста. Результат любой ценой не всегда полезен для развития игрока.
Менталитет — ключевой фактор. Мы часто заставляем юных футболистов делать то, что нам, тренерам, кажется правильным, и это лишает их самостоятельности. А футбол — это вид спорта самостоятельных людей, и игрок должен учиться выбирать решения сам, не только сообразно тренерским установкам.
Наши ребята часто запрограммированы. И в «Ростове», и в «Акроне» я сталкивался с тем, что игрок спрашивает: «А сколько касаний мне нужно делать в такой-то ситуации?» Почему он эти вопросы задает? Потому что ему с детства в футбольных школах говорили: «Вот так — правильно! Вот так — неправильно!» А раньше во дворе дети учились играть сами, и это формировало навыки самостоятельного мышления на поле. Сейчас их недостаточно, и это видно.
Александр Кокорин в недавнем интервью вашему изданию привел пример, что ему в начале взрослой карьеры в «Динамо» запрещали идти в дриблинг, требовали вторым касанием отдавать передачу, и он задался вопросом: если бы в той же «Барселоне» игроков учили подобным образом, выросли бы они в кого-то? Он на сто процентов прав, полностью с ним согласен. Невозможно представить, чтобы все так работало в системах вроде каталонского клуба, из поколения в поколения выпускающих в большой футбол — и, что важно, в собственный клуб — большое число молодых талантов. Им дают развиваться и не стесняют в самостоятельных действиях! Да, сегодня они могут привести к ошибке, потере и голу в свои ворота — но завтра этот человек, который не боится придумать что-то нестандартное, будет делать игру команды.