Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.44
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.89
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.78
П2
9.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.06
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.76
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.80
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.59
П2
4.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.80
П2
3.95

Заур Тедеев покритиковал российские методы работы с юными футболистами

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в монологе для «СЭ» о ситуации в российском детско-юношеском футболе высказался о проблемах с тренерами.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

— РФС создал Юношескую футбольную лигу, что помогает что-то менять, — сказал Тедеев. — Но этого мало. Нужно воспитывать и образовывать тренеров, особенно детско-юношеских. По моему мнению, детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Потому что ошибки тренера на детско-юношеском уровне могут иметь по-настоящему роковые последствия для становления футболиста. Результат любой ценой не всегда полезен для развития игрока.

Менталитет — ключевой фактор. Мы часто заставляем юных футболистов делать то, что нам, тренерам, кажется правильным, и это лишает их самостоятельности. А футбол — это вид спорта самостоятельных людей, и игрок должен учиться выбирать решения сам, не только сообразно тренерским установкам.

Наши ребята часто запрограммированы. И в «Ростове», и в «Акроне» я сталкивался с тем, что игрок спрашивает: «А сколько касаний мне нужно делать в такой-то ситуации?» Почему он эти вопросы задает? Потому что ему с детства в футбольных школах говорили: «Вот так — правильно! Вот так — неправильно!» А раньше во дворе дети учились играть сами, и это формировало навыки самостоятельного мышления на поле. Сейчас их недостаточно, и это видно.

Александр Кокорин в недавнем интервью вашему изданию привел пример, что ему в начале взрослой карьеры в «Динамо» запрещали идти в дриблинг, требовали вторым касанием отдавать передачу, и он задался вопросом: если бы в той же «Барселоне» игроков учили подобным образом, выросли бы они в кого-то? Он на сто процентов прав, полностью с ним согласен. Невозможно представить, чтобы все так работало в системах вроде каталонского клуба, из поколения в поколения выпускающих в большой футбол — и, что важно, в собственный клуб — большое число молодых талантов. Им дают развиваться и не стесняют в самостоятельных действиях! Да, сегодня они могут привести к ошибке, потере и голу в свои ворота — но завтра этот человек, который не боится придумать что-то нестандартное, будет делать игру команды.