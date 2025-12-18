Ричмонд
Тедеев: «Лимиты, на мой взгляд, не нужны. Никакие»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился своим мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

— Сейчас в очередной раз ведутся споры о лимите на легионеров, планируется его резкое ужесточение. Мне это не нравится. Моя позиция такова: любые ограничения негативно влияют на развитие футбола. Конкуренция должна быть прозрачной и здоровой.

Параллельно очень важно развивать детский футбол, чтобы российские футболисты появлялись естественно, через систему подготовки, а не с помощью протекции. Искусственно предоставленный шанс из-за лимита может быть вреден даже для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд, — только так можно решить вопрос, чтобы стабильно вырастали качественные доморощенные футболисты. Лимиты в этом плане, на мой взгляд, не нужны. Никакие, — приводит слова Тедеева «СЭ».