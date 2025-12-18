Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Естественно, мы не друзья. Мы не дружим»

— У меня с ним абсолютно нормальные отношения. Я его, кстати, видел в таком траурном месте, потому что хоронили Никиту Павловича Симоняна. Я его спросил не как кто выиграл, а спросил, нормально ли дома, как семья. Он сказал, окей. Вот такие отношения. Естественно, мы не друзья, мы не дружим, но у меня никакого негатива нет, — сказал Черчесов в подкасте вице-президента бойцовского промоушна АСА Асланбека Бадаева.