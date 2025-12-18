Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Естественно, мы не друзья. Мы не дружим»

В свое время они вместе выступали за «Спартак». Кроме того, Черчесов и Карпин пересекались в московском клубе в 2008 году, когда первый тренировал красно-белых, а второй занимал должность генерального директора. Именно при Карпине Черчесов в августе 2008 был отправлен в отставку. Примечательно, что Карпин был назначен гендиректором «Спартака» всего за 6 дней до увольнения Черчесова.
— Фамилия Карпина довольно часто возникает рядом с вашей. Какие у вас с ним отношения?
— У меня с ним абсолютно нормальные отношения. Я его, кстати, видел в таком траурном месте, потому что хоронили Никиту Павловича Симоняна. Я его спросил не как кто выиграл, а спросил, нормально ли дома, как семья. Он сказал, окей. Вот такие отношения. Естественно, мы не друзья, мы не дружим, но у меня никакого негатива нет, — сказал Черчесов в подкасте вице-президента бойцовского промоушна АСА Асланбека Бадаева.