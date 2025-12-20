«Палмейрас» хочет приобрести зимой защитника «Зенита» и полузащитника «Спартака»

По данным источника, «Палмейрас» хочет усилить оборону защитником петербургского «Зенита» Нино. А в центр поля бразильский клуб намерен приобрести полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Правда, красно-белые не хотят отдавать аргентинского хавбека за сумму меньше 17 миллионов евро.