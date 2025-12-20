Ричмонд
«Палмейрас» хочет приобрести зимой защитника «Зенита» и полузащитника «Спартака»

Бразильский «Палмейрас» нацелен приобрести двух футболистов из клубов российской Премьер-Лиги в зимнее трансферное окно, сообщает BolaVip.

По данным источника, «Палмейрас» хочет усилить оборону защитником петербургского «Зенита» Нино. А в центр поля бразильский клуб намерен приобрести полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Правда, красно-белые не хотят отдавать аргентинского хавбека за сумму меньше 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Нино провел за «Зенит» 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.

На счету 26-летнего Эсекьеля Барко «4+4» в 21 игре за «Спартак».