Зырянов — о должности председателя правления «Зенита»: «Переговоры шли негладко, я всячески отказывался»

«Я и футболист, и менеджер, и чиновник. Как ранее сказала председатель совета директоров “Зенита” Елена Илюхина, я — единоличный исполнительный орган ФК “Зенит”. На мне огромная ответственность по всем направлениям: операционная деятельность, спортивные результаты.



Переговоры о моем назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но — пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля. Но мне повезло — мой находится на футбольной базе “Зенита”. Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске», — цитирует Зырянова «Комсомольская правда».