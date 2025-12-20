«Я и футболист, и менеджер, и чиновник. Как ранее сказала председатель совета директоров “Зенита” Елена Илюхина, я — единоличный исполнительный орган ФК “Зенит”. На мне огромная ответственность по всем направлениям: операционная деятельность, спортивные результаты.
Переговоры о моем назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но — пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля. Но мне повезло — мой находится на футбольной базе “Зенита”. Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске», — цитирует Зырянова «Комсомольская правда».
Зырянов — о должности председателя правления «Зенита»: «Переговоры шли негладко, я всячески отказывался»
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Константин Зырянов рассказал, как чувствует себя в должности председателя правления петербургского клуба, на которую его назначили в сентябре этого года.
