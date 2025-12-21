Аршавин признался, что в «Зените» уже почувствовали сокращение бюджета: «Пришлось кое-что сократить»

В «Зените» Аршавин курирует клубную академию.
— Много говорят и пишут о сокращении бюджета: что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?
— В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.
— Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса — условно, отказаться от одного трансфера, но не резать расходы на академию?
— Это решает руководство. Как это будет дальше — посмотрим, — сказал Аршавин в интервью «Фонтанке».
В начале декабря появилась информация, что «Зенит» перешел в режим экономии из-за снижения доходов «Газпрома».