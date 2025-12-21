Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Кальяри
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.16
П2
3.32
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.80
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.14
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.46
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2

Аршавин о Соболеве: «“Зениту” нужен русский нападающий на эту позицию. А кто?»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «Фонтанке» высказал мнение об игре нападающего Александра Соболева за петербургский клуб.

Источник: ФК "Зенит"

В нынешнем сезоне Соболев забил 5 голов в 23 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых.

— Саша просто не попадает в нить игры. Он старается — в этом ему точно не откажешь. Но не ладится. Причем не только у него: у того же Кассьерры в этом году получается не лучше.

— Посоветовали бы Соболеву уже сейчас искать другую команду?

— Нет, я бы ему ничего не советовал. Мне кажется, даже здесь от него не все зависит. Я не думаю, что «Зенит» готов его отдавать. Просто «Зениту» нужен русский нападающий на эту позицию. А кто?

— Вы сказали, что «Зенит» вряд ли отпустит Соболева. Тогда как его использовать, чтобы он был эффективнее?

— Мне кажется, до него это в целом доносят. Он сам говорил в интервью, что Сергей Богданович (Семак) объясняет: не надо пытаться быть Месси, не нужно по десять касаний. Просто — получил, скинул, отдал в штрафную, открылся. Я тоже вижу его только так.