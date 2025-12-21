Аршавин о Соболеве: «“Зениту” нужен русский нападающий на эту позицию. А кто?»

В нынешнем сезоне Соболев забил 5 голов в 23 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых.
— Саша просто не попадает в нить игры. Он старается — в этом ему точно не откажешь. Но не ладится. Причем не только у него: у того же Кассьерры в этом году получается не лучше.
— Посоветовали бы Соболеву уже сейчас искать другую команду?
— Нет, я бы ему ничего не советовал. Мне кажется, даже здесь от него не все зависит. Я не думаю, что «Зенит» готов его отдавать. Просто «Зениту» нужен русский нападающий на эту позицию. А кто?
— Вы сказали, что «Зенит» вряд ли отпустит Соболева. Тогда как его использовать, чтобы он был эффективнее?
— Мне кажется, до него это в целом доносят. Он сам говорил в интервью, что Сергей Богданович (Семак) объясняет: не надо пытаться быть Месси, не нужно по десять касаний. Просто — получил, скинул, отдал в штрафную, открылся. Я тоже вижу его только так.