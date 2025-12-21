Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Кальяри
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.23
П2
3.90
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.17
П2
1.69
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.16
П2
3.32
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.80
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.12
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2

Источник: «Крузейро» начал переговоры о покупке Бителло

«Крузейро» приступил к переговорам о приобретении полузащитника московского «Динамо» Бителло, сообщает Goal.com.

Источник: ФК «ДИНАМО»

По данным источника, 25-летнего игрока в команде хочет видеть главный тренер «Крузейро» Тите. Параллельно бразильский клуб ведет переговоры о переходе защитника «Интернасьонала» Витао.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в 2023 году за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

