Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.55
П2
3.90
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.25
П2
3.50
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.65
П2
1.84
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.38
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.15
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Жерсон все же покинет «Зенит» и вернется на родину? Полузащитника очень ждут в «Крузейро»

Но петербуржцы не намерены терять на этой сделке.

Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Столкнувшийся с трудностями адаптации к российскому чемпионату Жерсон может покинуть «Зенит» уже в зимнее трансферное окно. Полузащитника очень хотят видеть в «Крузейро».

Слишком дорогой

Об интересе бразильского клуба к полузащитнику сине-бело-голубых сообщают сразу несколько изданий. По данным Globo, кандидатура 28-летнего игрока уже получила одобрение главного тренера команды Тите, с которым Жерсон пересекался во «Фламенго» (даже успел получить там капитанскую повязку) и в национальной сборной в преддверии чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что «Зенит», купивший Жерсона этим летом за 25 миллионов евро, готов продать игрока, но не намерен терять деньги на сделке. При этом у «Крузейро» нет всей необходимой суммы, поэтому рассматривается вариант с обменом: бразильцы готовы заплатить 8 миллионов евро за трансфер и отдать защитника Жонатана Жезуса.

Актуальное предложение от сине-бело-голубых на данный момент чуть отличается — 15 миллионов евро плюс Жонатан. Логика присутствует: ранее петербуржцы как раз хотели выкупить защитника за 10 миллионов.

Однако руководство «Крузейро» пока не готово пойти на такие условия. Кроме того, зарплата Жерсона в России выше, чем у кого-либо из нынешнего состава «небесных».

Жерсон не заиграл в «Зените»

За половину сезона, которую бразилец провел в Петербурге, он отметился лишь двумя голами — в Кубке России и в РПЛ. Причем в чемпионате он отличился только в последнем перед паузой 18-м туре.

Полностью адаптироваться пока не удалось, помешала и травма бедра: из-за повреждения Жерсон пропустил значительное количество времени и только в конце осени начал набирать форму.

Согласно обновленным данным Transfermarkt, полузащитник «Зенита» стал самым подешевевшим футболистом РПЛ. Главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку даже пришлось отвечать на вопросы о будущем игрока.

«Я еще не слышал от него, что он куда-то хочет уйти. Конечно, нужно понять, как встроить его в игру команды. Мы понимаем его сильные качества, но необходимо это наиграть, партнеры должны привыкнуть, понимать его лучше. Ему, конечно, нужно адаптироваться», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Сам Жерсон пока не унывает: в интервью «СЭ» он позитивно отзывался о времени, проведенном в Петербурге, и обозначил цели на вторую часть чемпионата.

«Они очень простые: помогать команде голами и передачами, сделать все возможное, чтобы “Зенит” стал чемпионом. И, конечно, очень хочу попасть на чемпионат мира в составе сборной Бразилии», — признался полузащитник.

Максим Слекишин