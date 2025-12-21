Жерсон все же покинет «Зенит» и вернется на родину? Полузащитника очень ждут в «Крузейро»

«Я еще не слышал от него, что он куда-то хочет уйти. Конечно, нужно понять, как встроить его в игру команды. Мы понимаем его сильные качества, но необходимо это наиграть, партнеры должны привыкнуть, понимать его лучше. Ему, конечно, нужно адаптироваться», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».