Жерсон все же покинет «Зенит» и вернется на родину? Полузащитника очень ждут в «Крузейро»

Столкнувшийся с трудностями адаптации к российскому чемпионату Жерсон может покинуть «Зенит» уже в зимнее трансферное окно. Полузащитника очень хотят видеть в «Крузейро».
Слишком дорогой
Об интересе бразильского клуба к полузащитнику сине-бело-голубых сообщают сразу несколько изданий. По данным Globo, кандидатура 28-летнего игрока уже получила одобрение главного тренера команды Тите, с которым Жерсон пересекался во «Фламенго» (даже успел получить там капитанскую повязку) и в национальной сборной в преддверии чемпионата мира 2022 года.
Отмечается, что «Зенит», купивший Жерсона этим летом за 25 миллионов евро, готов продать игрока, но не намерен терять деньги на сделке. При этом у «Крузейро» нет всей необходимой суммы, поэтому рассматривается вариант с обменом: бразильцы готовы заплатить 8 миллионов евро за трансфер и отдать защитника Жонатана Жезуса.
Актуальное предложение от сине-бело-голубых на данный момент чуть отличается — 15 миллионов евро плюс Жонатан. Логика присутствует: ранее петербуржцы как раз хотели выкупить защитника за 10 миллионов.
Однако руководство «Крузейро» пока не готово пойти на такие условия. Кроме того, зарплата Жерсона в России выше, чем у кого-либо из нынешнего состава «небесных».
Жерсон не заиграл в «Зените»
За половину сезона, которую бразилец провел в Петербурге, он отметился лишь двумя голами — в Кубке России и в РПЛ. Причем в чемпионате он отличился только в последнем перед паузой 18-м туре.
Полностью адаптироваться пока не удалось, помешала и травма бедра: из-за повреждения Жерсон пропустил значительное количество времени и только в конце осени начал набирать форму.
Согласно обновленным данным Transfermarkt, полузащитник «Зенита» стал самым подешевевшим футболистом РПЛ. Главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку даже пришлось отвечать на вопросы о будущем игрока.
«Я еще не слышал от него, что он куда-то хочет уйти. Конечно, нужно понять, как встроить его в игру команды. Мы понимаем его сильные качества, но необходимо это наиграть, партнеры должны привыкнуть, понимать его лучше. Ему, конечно, нужно адаптироваться», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».
Сам Жерсон пока не унывает: в интервью «СЭ» он позитивно отзывался о времени, проведенном в Петербурге, и обозначил цели на вторую часть чемпионата.
«Они очень простые: помогать команде голами и передачами, сделать все возможное, чтобы “Зенит” стал чемпионом. И, конечно, очень хочу попасть на чемпионат мира в составе сборной Бразилии», — признался полузащитник.
Максим Слекишин