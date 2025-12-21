Ричмонд
Челестини выбрал лучшего футболиста 2025 года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2025 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Источник: Спорт-Экспресс

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил на первое место полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

Также в его пятерку вошли: Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»).

В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.

