Челестини выбрал лучшего футболиста 2025 года

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил на первое место полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
Также в его пятерку вошли: Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»).
В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.
