Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.35
П2
5.70
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.40
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Галактионов назвал Батракова лучшим футболистом 2025 года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2025 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Источник: Спорт-Экспресс

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поставил на первое место полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»).

В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.

