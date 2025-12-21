Галактионов назвал Батракова лучшим футболистом 2025 года

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поставил на первое место полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»).
В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.
