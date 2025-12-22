«Говорят, что я в “ПСЖ”, “Интере” или “Барселоне”, а на самом деле до этого далеко». Интервью Батракова

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков стал лауреатом престижного голосования «СЭ» и впервые забрал награду лучшему игроку России за календарный год.
В 2025 году Алексей Батраков отличился за «Локомотив» 19 забитыми мячами и 7 результативными передачами. А его имя все чаще и чаще звучит в контексте слухов о возможном переходе в один из клубов европейских топ-чемпионатов.
Победитель премии ответил на вопросы «СЭ» о результатах «Локомотива», своем прогрессе, Лиге чемпионов и отношении к деньгам.
Когда слышу гимн Лиги чемпионов, идут мурашки по коже
— Поздравляем с победой в премии «Лучший футболист года», организованной «СЭ», где голосуют менеджеры и тренеры клубов РПЛ, наши журналисты и болельщики. Что это значит для тебя?
— Приятно! Это показатель того, что я делаю что-то правильно. Нужно двигаться только вперед, чтобы выиграть что-то еще.
— Например?
— В конце сезона выиграть еще одну премию, как сейчас. Я не загадываю, для меня личные награды не главное. Отметили сейчас — здорово. Но я хочу прогрессировать дальше как футболист.
— Ты выигрываешь одну индивидуальную награду за другой. Обращаешь на это внимание?
— Стараюсь поменьше обращать внимание. Если начну об этом думать, то остановлюсь в развитии. Может, буду считать, что всего уже добился — но это не так. Нужно постоянно работать.
— Сложно поверить, что в юном возрасте награды не вызывают каких-то дополнительных эмоций.
— Однозначно, это приятно. Но стараюсь держать голову холодной.
— Ты сам это понимаешь или кто-то подсказывает?
— И сам, и близкие люди, конечно, помогают.
— Ты выбрал Европу для проведения отпуска, хотя многие футболисты предпочитают пляжный отдых. С чем связан выбор?
— На пляж я еще доеду. Посетили Париж, потом полетели в Мадрид на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». В прошлом году был на игре Лиги чемпионов, решил не менять традицию.
— Не слишком много футбола в жизни?
— В отсутствие Лиги чемпионов у нас хочется хотя бы послушать гимн, посмотреть со стороны. Побывали на стадионе, а уже потом будет пляжный отдых.
— Когда слышишь гимн Лиги чемпионов, представляешь, что и ты так же стоишь на поле?
— Мечтаю об этом. Когда слышу эту знаменитую мелодию — идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент… Совершенно другая история.
Можем конкурировать с клубами, где в составах больше половины иностранцев
— «Локомотив» завершил год в тройке. Какой бы ты итог подвел для себя и команды?
— Неплохо, но можно лучше. Некоторые «свои» очки отдали. Если бы такого не произошло, то таблица выглядела бы совершенно иначе. Но что случилось, то случилось. Будем работать на сборах, чтобы в оставшейся части сезона показать себя лучше.
— Сейчас многие команды претендуют на первое место. Не кажется, что это случилось из-за того, что гегемон в лице «Зенита» стал слабее?
— А это точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили свой класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита», а не от других команд? Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок.
— По твоим ощущениям, текущий «Локомотив» стал сильнее по сравнению с той командой, в которой ты дебютировал?
— На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас — на третьем. Значит, стали сильнее. Посмотрим, что будет весной.
— А в чем «Локомотив» стал сильнее?
— Мне кажется, это совокупность факторов. Пришла стабильность. Микроклимат в команде хороший, все в наших руках.
— Есть мнение, что «Локомотив» становится народной командой с русским костяком. Тебе приятно, что команда состоит в основном из россиян?
— Наверное, да. Но особого внимания на это я не обращаю. У нас есть иностранцы, ребята из разных стран. И мы показываем, что можем конкурировать с клубами, где в составах больше половины иностранцев.
— Что-то изменилось в Михаиле Галактионове за эти несколько сезонов?
— С годами больше уверенности. В тренировочном процессе ничего особо не поменялось, все знают требования. Стараемся работать по максимуму.
— Морально готов к зимним сборам?
— Пока нет, не думаю о них. В отпуске лучше посмотрю Лигу чемпионов. А к тренировкам начну морально готовиться за неделю до их начала.
— «Локомотив» производит впечатление одного из самых стабильных клубов России.
— В целом прошлогодний состав сохранился. Пара ребят добавилась, трансферы нас усилили. В команде хороший микроклимат, который помогает двигаться вперед.
— Было и такое, что ты выходил с капитанской повязкой. Что это было для тебя?
— Невероятно приятно и волнительно. Хочется сказать спасибо тренерскому штабу и партнерам за доверие. Это придает уверенности и понимания, что я нужен команде.
— Ты помнишь день, когда впервые вывел команду с повязкой?
— Это было в Махачкале, в матче Кубка. Баринов отсутствовал, на установке сказали, что я капитан. Егор Погостнов сидел рядом, начал сразу меня бить по колену, я заулыбался. Пошло волнение… Это было неожиданно, я офигел. Но как-то получилось справиться с мыслями. Команда поддержала, в этом и заключается хороший микроклимат.
Сравнение с Кисляком — просто инфоповод для всех
— Перед началом этого сезона много было разговоров в СМИ о важности второго сезона для тебя. Как ты на это реагировал?
— Что-то может не получиться в любую секунду. Все зависит только от тебя, от того, как ты работаешь, относишься к делу. Если будешь трудиться и прогрессировать — все получится. Да, бывают спады, но это случается у всех футболистов.
— Не было дополнительного давления? СМИ и общественность ждут большего каждый сезон.
— Не обращаю на это внимания, спокойно отношусь к чьим-то высказываниям, комментариям.
— То есть ты особо СМИ и Telegram-каналы не читаешь?
— Могу почитать. Но когда только начинал играть, переживал, мог задуматься или даже загнаться из-за чьих-то слов. Сейчас прочитаю и максимум — улыбнусь.
— А не кажется, что раньше читал, потому что было приятно, что о тебе вообще говорят, а сейчас этого стало слишком много?
— Может быть. До этого была мечта хотя бы раз выйти на поле в матче РПЛ, а получилось, что все произошло резко. Было приятно. Хорошо, что близкие и товарищи по команде похвалили, но объяснили, что останавливаться нельзя.
— Ты когда-то думал, что все так быстро произойдет?
— Конечно, нет. Так получилось, что в позапрошлом сезоне уже одну свою мечту реализовал, выйдя на поле. А дальше понял, что если получил время, то надо и доказать, что я конкурентоспособен, закрепиться.
— Ты говоришь, что-то из медиа все же читаешь. А что именно?
— О себе вообще ничего не читаю. А так просто подписан на какие-то каналы, иногда листаю. Но за своим именем в СМИ не слежу.
— Но не натыкаться на фамилию Батраков ты не можешь. Было ли хоть раз что-то, что тебя удивило?
— Разве что про прическу кто-то мою говорил в начале сезона. Что-то вроде: «Покрасился и уже не о футболе думает». Хотя я покрасился еще в прошлом сезоне. Просто посмеялся, и все.
— Тебя часто сравнивают с Матвеем Кисляком. Как реагируешь на это?
— Повторюсь, я не обращаю внимания на разговоры в СМИ. Не знаю, как можно сравнивать нас, учитывая разные позиции. Наверное, со Сперцяном у нас схожее амплуа. Но сравнения с Кисляком — это просто инфоповод для всех. А отношения с Матвеем у нас хорошие. Пересекаемся, общаемся. Он классный парень, это многие знают. Как футболисту желаю ему только удачи.
Трансфер? Мне хочется что-то принести «Локомотиву»
— Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич — легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет.
— «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо?
— Для меня лично нет.
— Как ты чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?
— Не знаю (улыбается).
— Чувствуется, что ты сильно устал от разговоров про Европу.
— Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко.
— Но тобой серьезно интересовались в Саудовской Аравии. Необычно для РПЛ, тем более для молодого парня, который пока играл только в России. Как ты отреагировал?
— Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать «Локомотиву», и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе.
— Космические 120 миллионов долларов в год, якобы предложенные в Саудовской Аравии, ты уже опровергал…
— Вот! Над этим я тоже сильно смеялся.
— Когда по Европе гуляешь, не проскакивает мысль, что когда-то можешь там поиграть?
— Да нет, пока я просто гуляю и наслаждаюсь жизнью.
— В общем, ты хочешь оставаться в «Локо», пока не получишь интересное предложение?
— Должны срастись интересы всех. Мне же хочется и «Локомотиву» что-то принести. Сколько клуб в меня вложил! Поэтому все должно сложиться, а не так просто: захотел — уехал.
Ментально я стал крепче
— Как ты изменился за два года?
— Считаю, что я вырос. Например, психологически, ментально. Начиная от комментариев в СМИ и заканчивая стрессовыми ситуациями на поле. Сейчас я молодой футболист на этапе становления.
— Даже выглядишь иначе.
— Да. Мне стало без разницы, что скажут. Думаю, в этом и проявляется уверенность. Ментально я стал крепче.
— Хоть раз был момент, когда ты мог подловить себя на мысли, что «поплыл»?
— Такого, чтоб оторвался от земли, не было.
— Обычно близкие ограждают молодых игроков от каких-то дорогих покупок. Тебе такой человек нужен был или сам справляешься?
— Не буду лукавить, одеваться и покупать что-то я люблю. Но в вопросе дорогих покупок я спокоен. Все сам понимаю, а близкие меня направляют. Порадовать себя можно, но без фанатизма.
— А финансовые цели на следующий год есть?
— Есть. Но говорить не буду.
— Какое событие уходящего года для тебя главное?
— Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.
— Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя — главный раздражитель?
— Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ — не то, что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.
— А кто принципиальнее?
— Ну давайте скажу, что «Спартак».
— Что стало главным разочарованием в этом году?
— Такого нет. Я невероятно счастлив.
— Что бы ты хотел пожелать болельщикам «Локомотива» в 2026 году? Что бы пообещал?
— Обещать ничего не буду. Но скажу, что весь клуб, весь тренерский штаб, вся команда будут стараться радовать их в каждом матче. Конечно, надеемся что-то выиграть. И хочется попросить болельщиков продолжать в нас верить и поддерживать.
Авторы: Артем Бухаев, Дмитрий Барулев