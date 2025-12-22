Батраков — Маленький принц РПЛ! Итоги премии «Лучший футболист России-2025»

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» с 2016 года. Ранее обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), дважды — Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды — Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020), Сердар Азмун («Зенит», 2021) и дважды — Александр Головин («Монако», 2023 и 2024).
Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2025 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».
Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:
— 16 тренеров клубов РПЛ;
— 16 топ-менеджеров клубов РПЛ;
— 16 журналистов «СЭ»;
— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.
Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.
Отметим, что на сей раз мы столкнулись с попытками вмешательства в голосование болельщиков — была зафиксирована аномальная активность, которая ставила под сомнение корректность результатов. Честность, объективность и прозрачность процесса для нас — безусловный приоритет. Поэтому голосование было остановлено и запущено заново, а накрутки от ботов блокировались.
Также отметим, что опрос среди 32 менеджеров и тренеров требует немало времени, поэтому он был проведен еще до финала Межконтинентального кубка, героем которого стал Матвей Сафонов. До последнего времени голкипер был твердым запасным в «ПСЖ», полгода не выходил на поле, поэтому не попал в число 20 лучших по опросу менеджеров и тренеров, среди которых и выбирают болельщики. Впрочем, даже после своего уникального достижения Сафонов вряд ли попал бы в тройку лучших, о чем свидетельствуют результаты опроса среди журналистов «СЭ», проведенного после финала Межконтинентального кубка. Все-таки слишком много времени Матвей провел на скамейке.
Главное противостояние в итоге развернулось между Батраковым, Эдуардом Сперцяном и Джоном Кордобой (оба — «Краснодар»). Колумбиец, скажем, набрал больше всего голосов у тренеров. Но остальные три группы — менеджеры, журналисты и болельщики — оказались за 20-летнего россиянина.
В результате Батраков набрал 243 балла, Сперцян — 153, Кордоба — 145. В пятерку также попали армеец Матвей Кисляк (136) и зенитовец Максим Глушенков (95).
В 2025 году Батраков:
— стал лучшим бомбардиром в РПЛ (вместе с Воробьевым и Даку) с 15 голами, третьим по голевым передачам (7), и вторым — по «гол+пас» (22);
— забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач в 46 матчах за «Локомотив» и сборную России во всех турнирах;
— занял второе место по среднему баллу «СЭ» (6,31), уступив только Эдуарду Сперцяну (6,48);
— вышел на четвертое место по голам в РПЛ среди игроков до 21 года — 26. Чаще в юном возрасте отличались только Владимир Бесчастных (35), Александр Кержаков (33) и Жо (28).
Поздравляем Алексея с престижной наградой!