Батраков — Маленький принц РПЛ! Итоги премии «Лучший футболист России-2025»

Также отметим, что опрос среди 32 менеджеров и тренеров требует немало времени, поэтому он был проведен еще до финала Межконтинентального кубка, героем которого стал Матвей Сафонов. До последнего времени голкипер был твердым запасным в «ПСЖ», полгода не выходил на поле, поэтому не попал в число 20 лучших по опросу менеджеров и тренеров, среди которых и выбирают болельщики. Впрочем, даже после своего уникального достижения Сафонов вряд ли попал бы в тройку лучших, о чем свидетельствуют результаты опроса среди журналистов «СЭ», проведенного после финала Межконтинентального кубка. Все-таки слишком много времени Матвей провел на скамейке.