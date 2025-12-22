Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Батраков — Маленький принц РПЛ! Итоги премии «Лучший футболист России-2025»

Полузащитник сборной России и «Локомотива» выиграл наше престижное голосование и впервые завоевал приз лучшему игроку календарного года.

Источник: Спорт-Экспресс

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» с 2016 года. Ранее обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), дважды — Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды — Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020), Сердар Азмун («Зенит», 2021) и дважды — Александр Головин («Монако», 2023 и 2024).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2025 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 тренеров клубов РПЛ;

— 16 топ-менеджеров клубов РПЛ;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.

Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

Отметим, что на сей раз мы столкнулись с попытками вмешательства в голосование болельщиков — была зафиксирована аномальная активность, которая ставила под сомнение корректность результатов. Честность, объективность и прозрачность процесса для нас — безусловный приоритет. Поэтому голосование было остановлено и запущено заново, а накрутки от ботов блокировались.

Также отметим, что опрос среди 32 менеджеров и тренеров требует немало времени, поэтому он был проведен еще до финала Межконтинентального кубка, героем которого стал Матвей Сафонов. До последнего времени голкипер был твердым запасным в «ПСЖ», полгода не выходил на поле, поэтому не попал в число 20 лучших по опросу менеджеров и тренеров, среди которых и выбирают болельщики. Впрочем, даже после своего уникального достижения Сафонов вряд ли попал бы в тройку лучших, о чем свидетельствуют результаты опроса среди журналистов «СЭ», проведенного после финала Межконтинентального кубка. Все-таки слишком много времени Матвей провел на скамейке.

Главное противостояние в итоге развернулось между Батраковым, Эдуардом Сперцяном и Джоном Кордобой (оба — «Краснодар»). Колумбиец, скажем, набрал больше всего голосов у тренеров. Но остальные три группы — менеджеры, журналисты и болельщики — оказались за 20-летнего россиянина.

В результате Батраков набрал 243 балла, Сперцян — 153, Кордоба — 145. В пятерку также попали армеец Матвей Кисляк (136) и зенитовец Максим Глушенков (95).

В 2025 году Батраков:

— стал лучшим бомбардиром в РПЛ (вместе с Воробьевым и Даку) с 15 голами, третьим по голевым передачам (7), и вторым — по «гол+пас» (22);

— забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач в 46 матчах за «Локомотив» и сборную России во всех турнирах;

— занял второе место по среднему баллу «СЭ» (6,31), уступив только Эдуарду Сперцяну (6,48);

— вышел на четвертое место по голам в РПЛ среди игроков до 21 года — 26. Чаще в юном возрасте отличались только Владимир Бесчастных (35), Александр Кержаков (33) и Жо (28).

Поздравляем Алексея с престижной наградой!

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше