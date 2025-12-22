Дмитрий Хохлов: О пересадке волос не задумываюсь. Нет у меня и татуировок. Хочу остаться таким, каким создал Господь

Или вот случай. В дубле ЦСКА был у меня близкий товарищ — Слава Мельников. Жил, как и мы с Владом, в пансионате на Песчаной, потом ко мне на съемную квартиру переехал. В основной состав не пробился, отправился в Израиль. Там провел несколько сезонов, дальше играл в Турции, Малайзии, Гонконге, Вьетнаме… И мы потерялись. Все, что знал о нем — в 32 карьеру закончил, вернулся в родной Новороссийск.