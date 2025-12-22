Дмитрий Хохлов: О пересадке волос не задумываюсь. Нет у меня и татуировок. Хочу остаться таким, каким создал Господь

1 — Для многих 50 — Рубикон. А для вас?
— Обычный день рождения, не более. Просто дата круглая. А в остальном… 40, 45, 50 — не чувствую никакой разницы. Ни физически, ни ментально.
Правда, сейчас вспоминаю слова Влада Радимова. Ему 26 ноября полтинник стукнул. Рассказывал: «Все звонят, поздравляют — я нормально реагирую, о возрасте и не задумываюсь. Но когда кто-то обмолвился, что шестой десяток пошел, стало не по себе…».
Тут я согласен, звучит грустновато. А с другой стороны, это всего лишь цифры. Не нужно на них зацикливаться. Мы живы, здоровы, востребованы — и слава богу!
2 — Радимов — человек непосредственный. Каким подарком вас особенно удивил?
— Да, он мастер сюрпризов. Однажды зенитовский халат вручил, в другой раз — машинку для пересчета денег. Это было в те времена, когда зарплату и премиальные выдавали наличными.
Или вот случай. В дубле ЦСКА был у меня близкий товарищ — Слава Мельников. Жил, как и мы с Владом, в пансионате на Песчаной, потом ко мне на съемную квартиру переехал. В основной состав не пробился, отправился в Израиль. Там провел несколько сезонов, дальше играл в Турции, Малайзии, Гонконге, Вьетнаме… И мы потерялись. Все, что знал о нем — в 32 карьеру закончил, вернулся в родной Новороссийск.
Вдруг восемь лет назад звонок дверь. У меня как раз день рождения. Открываю — на пороге Мельников! Из-за спины голос Влада: «Смотри, кого я тебе привез!» История абсолютно в духе Радимова.
3 — В чем по-человечески вы изменились за тренерские годы?
— Во-первых, прибавилось терпения. Без него в нашей профессии никуда. Иногда не удается справиться с эмоциями, но срываюсь гораздо реже, чем раньше. Во-вторых, в общении стал более избирательным. Уже не с такой легкостью пускаю людей в свой круг.
В-третьих, появилась осторожность в высказываниях. Я и в молодости за языком следил, а сейчас еще тщательнее подбираю слова. Не только в интервью. Наверное, и цинизмом успел пропитаться за эти 15 лет. Но не могу сказать, что он перевешивает все остальное…
4 — В какой день вы бы очень хотели вернуться, чтобы снова его пережить?
— Было много приятных моментов — и на поле, и за его пределами. Но почему-то первое, что вспоминается, — отдых в Турции пару лет назад.
С тех пор как сыновья выросли, мы нечасто выбираемся куда-то всей семьей. У них то учеба, то работа, то у меня сезон идет. А тут график совпал — и мы вчетвером рванули на море. Это была потрясающая неделя! Ни суеты, ни беготни. Купались, загорали, наслаждались местной кухней.
Когда взяли машину в аренду, прокатились по побережью, съездили в горы, на водопады. А еще по наводке знакомых — на дикий пляж. Представьте: узкая, от силы метров 50, полоска земли, окруженная скалами. Кругом ни души, тишина, бирюзовые волны… Такая благодать!
5 — У вас два сына. Где работают?
— Игорь — в Госдуме. Ему 32. Сергею — 26. По специальности менеджер ресторанного бизнеса, в этой сфере и трудится. Сначала в Москве в одном заведении был управляющим директором, а последние полтора года занимает аналогичную должность в Киргизии.
Поехал-то в трехмесячную командировку на озеро Иссык-Куль. Со своей девушкой. Но им очень понравилось, и решили остаться. Только перебрались в Бишкек. Детей у них пока нет. Как и у старшего. Так что дедом меня еще не сделали. Может, поэтому и не чувствую себя старичком, ха-ха!
6 — Какие у вас в семье новогодние традиции?
— 31 декабря обязательно надо попариться! Сейчас с этим проще, живем за городом, на участке есть банька. Мы вообще с женой и детьми любим встречать Новый год дома. Пару раз выбирались куда-то — в подмосковный отель или в ресторан, но лишний раз убедились, что это семейный праздник.
Когда Игорь и Сережа были маленькие, жили мы в Москве рядом с Воронцовским парком и в новогоднюю ночь отправлялись туда запускать фейерверки. Набирали по два пакета! В последнее время покупали салют уже по инерции, а в 2023-м решили завязать. Наигрались.
7 — Ваш коллега Владимир Слишкович не в восторге от этого праздника. Говорит: «Чему радоваться? Что прошел очередной год, ты стал старше, а смерть — еще ближе?».
— Что за пессимизм? Не понимаю людей, которые так рассуждают. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое…
Да, кто-то без трепета относится к Новому году, особо не отмечает. Для меня же это всегда пусть небольшая, но сказка. Пока был маленький, ее делали родители. В дальнейшем начали создавать мы с Ульяной — уже своим детям. Теперь они взрослые, но ощущение новогоднего чуда у меня не пропало. Притупилось — но точно не ушло.
8 — Сегодня в моде пересадка волос. Задумываетесь?
— Нет. Хотя многие это практикуют. Начиная с Дика Адвоката. Он решился на операцию еще в 1998-м, когда я у него в ПСВ играл. Лет пять назад три приятеля в Турции волосы нарастили. Но у меня никогда подобных мыслей не возникало.
В молодости, конечно, переживал, что рано полысел. Искал разные средства, какие-то капли втирал. Но когда осознал, что дело в генах, — успокоился. Дедушка уже в 25 лет был как Котовский.
Я, кстати, и татуировки не жалую. У меня их нет и не будет. Хочу остаться таким, каким создал Господь.
9 — В 2022-м вы отсудили 65 миллионов рублей у запрещенной в России соцсети за блокировку своей фамилии. Деньги на вашем банковском счете?
— Нет. Да и вряд ли их увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации Meta (признана экстремистской; ей принадлежит Facebook — соцсеть запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») расположен в США, поэтому платить никто не собирается.
Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону. Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию — нужно бороться.
10 — А как ваша тяжба с банком, у которого в 2014-м отозвали лицензию?
— По-прежнему идет следствие. В этом году мы с Юрой Никифоровым как потерпевшие приезжали в полицию на очную ставку. Один из руководителей банка был в бегах. Наконец его поймали, посадили в СИЗО. Посмотрим, чем все закончится.
Я для себя эту историю уже отпустил. Тянется-то лет десять. Если постоянно думать о ней, свихнешься.
11 — Чему она вас научила?
— Да я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был крайне осторожен. И вдруг поддался на уговоры. Даже не знаю почему. Года три меня уламывал этот банкир.
Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты. Ну и рискнул. В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр — только в мышеловке.
12 — Когда-то вы говорили: «Зависимости от гаджетов у меня нет. Могу легко отложить телефон на полдня — никакой ломки». Ничего не изменилось?
— У действующего тренера мобильный всегда под рукой, на связи надо быть 24 часа в сутки. Вот когда играл, в отпуске спокойно отключал телефон на две недели. Если кому-то очень хотелось со мной поговорить, звонили Ульяне. Близкие друзья ее номер знают.
А возвращаясь к вопросу… Зависимостью это, пожалуй, не назову, но обратил внимание, что сейчас в телефоне провожу больше времени, чем прежде. Не из-за соцсетей, от них я далек. Просто вечером перед сном либо смотрю кино, либо читаю Telegram-каналы. Футбольные и новостные. Плюс на радимовский подписан. Но он в последние месяцы поскучнел. Сплошные репосты, сам Влад уже редко что-то выкладывает. Если продолжит в том же духе — отпишусь, ха-ха!
13 — Ваш любимый афоризм.
— Процитирую Раневскую. Когда в театре на партсобрании обсуждали недостойное поведение актера, приверженца однополых отношений, Фаина Георгиевна сказала: «Каждый волен распоряжаться своей жопой, как ему хочется. Я свою поднимаю и ухожу» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).
Это я к тому, что и собственной жизнью мы вправе распоряжаться так, как считаем нужным — без оглядки на окружающих.
14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Нет. Всегда надо действовать в рамках закона. А если поступать как Жеглов, тогда можно оправдать любое преступление.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Самое страшное — предательство. Еще ненавижу ложь и хамство.
Александр Кружков