Батраков: «Спартак» — главный раздражитель

— Какое событие уходящего года для тебя главное?
— Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло, и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.
— Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя главный раздражитель?
— Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ не то что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.
— А кто принципиальнее?
— Ну, давайте скажу, что «Спартак».
Алексей Батраков был признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.
Михаил Галактионов
Вадим Романов
Алексей Батраков
24′
Николай Комличенко
90+7′
Манфред Угальде
41′
Маркиньос
53′
Пабло Солари
57′
22
Илья Лантратов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
63′
23
Сесар Монтес
90+9′
6
Дмитрий Баринов
90+6′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
62′
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
40′
46′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
62′
25
Данил Пруцев
84′
10
Дмитрий Воробьев
46′
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
79′
14
Никита Салтыков
1
Илья Помазун
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
3
Кристофер Ву
71′
4
Александр Джику
35
Кристофер Мартинс
46′
83
Жедсон Фернандеш
82
Даниил Хлусевич
46′
10
Маркиньос
7
Пабло Солари
30′
65′
91
Антон Заболотный
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти