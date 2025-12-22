Семак назвал Кордобу лучшим игроком 2025 года

«СЭ» определил лучшего футболиста 2025 года в России. Им стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (243 балла). Также в пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар», 153 балла), Джон Кордоба («Краснодар», 145 баллов), Матвей Кисляк (ЦСКА, 136 баллов) и Максим Глушенков («Зенит», 95 баллов).
В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Педро («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.