Талалаев не включил Батракова в топ-5 лучших игроков 2025 года

«СЭ» определил лучшего футболиста 2025 года в России. Им стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (243 балла). Также в пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар», 153 балла), Джон Кордоба («Краснодар», 145 баллов), Матвей Кисляк (ЦСКА, 136 баллов) и Максим Глушенков («Зенит», 95 баллов).
В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поставил на первое место нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
Также в его пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Мойзес (ЦСКА).
В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.