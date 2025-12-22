Ричмонд
Тренеры РПЛ отдали титул лучшего игрока иностранцу

Главные тренеры клубов РПЛ признали лучшим футболистом 2025 года в России колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

Источник: РИА "Новости"

Тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) назвали лучшим футболистом 2025 года колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Опрос проводил «Спорт-Экспресс».

Каждый из специалистов составлял свою пятерку лучших игроков года. По сумме набранных очков победу одержал Джон Кордоба (51 очко). Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (43 очка), а третье — хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (30 очков).

Результаты только тренерского опроса отличаются от общего зачета премии, где голосовали четыре равные группы: тренеры, топ-менеджеры клубов, журналисты и болельщики. После суммирования всех голосов абсолютным победителем стал Алексей Батраков, набравший 243 балла и с большим отрывом опередивший Эдуарда Сперцяна (153 балла) и Джона Кордобу (145 баллов).

В общую пятерку лучших по итогам 2025 года также вошли: Матвей Кисляк (ЦСКА) — 136 баллов, Максим Глушенков («Зенит») — 95 баллов.

В сезоне 2025/26 Батраков принял участие в 23 матчах «Локомотива» в различных турнирах, забив 15 мячей и отдав 6 результативных передач. В прошлом сезоне он был лучшим в лиге по системе «гол+пас», набрав 21 очко (14 голов и 7 результативных передач). В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списках лучших ассистентов лиги (6) и лидеров по системе «гол+пас».

Джон Кордоба — 32-летний колумбийский нападающий «Краснодара», выступающий за клуб с 2021 года и забивший за это время 58 мячей. В сезоне-2024/25 он с 12 голами стал лучшим бомбардиром команды и был признан РФС лучшим футболистом России, приведя «Краснодар» к историческому чемпионству.

