Тренеры РПЛ отдали титул лучшего игрока иностранцу

В сезоне 2025/26 Батраков принял участие в 23 матчах «Локомотива» в различных турнирах, забив 15 мячей и отдав 6 результативных передач. В прошлом сезоне он был лучшим в лиге по системе «гол+пас», набрав 21 очко (14 голов и 7 результативных передач). В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списках лучших ассистентов лиги (6) и лидеров по системе «гол+пас».